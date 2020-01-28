政府总理听取哈萨克斯坦汽车工业发展规划

哈通社/努尔苏丹/1月28日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明28日参访国产汽车销售中心，并听取我国2020年汽车工业发展规划。

消息称，哈萨克斯坦汽车商业协会主席拉夫连季耶夫、“Astana Group”总经理斯玛胡洛夫和“Uzavtosanoat”董事会主席乌穆尔扎科夫就哈萨克斯坦汽车工业现状和发展前景，以及哈乌汽车制造商合作情况进行了汇报。

数据显示，哈萨克斯坦汽车工业2019年在机械制造工业领域占据26%（2018年为19%），共生产总价值达3600亿坚戈的5万多辆汽车。此外，出口车辆总数达2700辆。目前，国产汽车占全国汽车销量的59%（2018年为49%）。

据了解，哈萨克斯坦计划汽车年产量增至10万辆，并出口至俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯和阿塞拜疆等国家。此外，阿拉木图市将新建年产量达4.5万辆的现代汽车制造厂。

政府总理马明的见证下，“KazakhExport”出口保险公司与“Uzavtosanoat”控股公司，以及萨热阿尔卡汽车制造厂和“UzAuto Motors”公司之间签署了汽车零部件供应合同。

【编译：小穆】