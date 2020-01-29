世卫组织总干事：中国采取的措施将有效控制疫情

哈通社/北京/1月29日--世界卫生组织总干事谭德塞日前在北京与中国领导人举行会晤期间，对中国防控疫情能力表示信心。

世卫组织总干事谭德塞表示，中国政府就新型冠状病毒疫情及时采取严密的防控防治举措，相信中国采取的措施将有效控制并最终战胜疫情。

据悉，中国各地近6000名医务人员已赶赴武汉支援医疗救治工作。同时，武汉目前已进入10+10模式，即10家大医院出人员、出技术、出力量，征用的10家中小型医院出场地、出床位和医务人员，作为定点医院收治疑似病例和确诊的病例。

此外，武汉市正在修建的两所医院将解决2300张左右的床位。武汉市所有医院发热门诊24小时接诊。

据了解，截至1月28日24时，中国31个省（区、市）报告新增确诊病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。

截至1月28日24时，中国31个省（区、市）累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例，累计治愈出院103例。

中国工程学院院士、著名呼吸病专家钟南山认为，新型冠状病毒所引发的肺炎疫情，应该会在下来的一星期或10日内达到高峰。

【编辑：阿依波塔】