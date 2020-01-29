哈萨克斯坦强化哈中跨境旅客列车上的检疫工作

哈通社/努尔苏丹/1月29日 – 针对正在中国各地蔓延的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，哈萨克斯坦国家铁路公司启动了相应的防疫措施。

目前，哈中两国之间有两列跨境旅客列车通行，分别是乌鲁木齐至阿拉木图2号火车站的№103/104次旅客列车，和阿拉木图2号火车站至乌鲁木齐的№13-54/14-53次旅客列车。

国家铁路公司消息称，为了防止病毒进入我国境内，从多斯特克和阿勒腾库勒站点入境的列车上的所有乘客及乘务员，均需接受哈萨克斯坦卫生检疫人员的医疗检测程序。检疫人员将通过体温测试仪器对乘客及乘务员进行体温检测，并询问身体状况。在完成相关检测后，再开展其他的入关程序工作。

列车乘务员也被告知需及时掌握乘客的身体状况，在发现存在疑似新型冠状病毒感染肺炎病例，或旅客和乘务员出现可能的身体异常情况时，需及时向车长做出汇报。

一旦列车上出现疑似新型冠状病毒感染肺炎病例，列车长需迅速向最近的配备有医疗站点的车站报告情况。在列车停靠至指定站点前，列车内要实施必要的初步抗感染措施（将患者与其他乘客隔离，禁止患者所在车厢上的人员随意走动，每30分钟对容器、地板、厕所和其他物品进行消毒等）。

截至目前，职能机构正在就暂时停止这两列列车的通勤进行协商。

在哈萨克斯坦卫生部的参与下，国家铁路公司在阿拉木图和努尔苏丹市对列车乘务人员开展了针对性的防疫培训。根据要求，乘务人员需在工作中佩戴口罩等防护工具。

此外，哈萨克斯坦与中国之间通过铁路旅行的乘客随身携带的行礼也将接受更加严格的检疫程序。

此前在首都举行的新闻发布会上，哈国铁货运公司（«ҚТЖ - Жүк тасымалы» АҚ）总干事海拉特·萨乌尔巴耶夫曾表示，“中国爆发的新型冠状病毒疫情不会对货运火车的运行造成影响”。

【编译：木合塔尔·木拉提】