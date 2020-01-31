世卫组织宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件

哈通社/努尔苏丹/1月31日 -- 世界卫生组织30日宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件。

在1月22日至23日突发事件委员会举行的第一次会议上，专家们对是否将新型冠状病毒疫情宣布为国际关注的突发公共卫生事件存在不同意见。

鉴于病例数量大量增加以及有确诊病例的其他国家增多，总干事决定举行第二次会议。

突发事件委员会30日在经过6个多小时的讨论后一致认为，疫情现已符合国际关注的公共卫生紧急事件标准，因此建议总干事宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件。

旅行限制

委员会向世卫组织提出的建议指出，总的来说，有证据表明，在公共卫生紧急情况下限制人员和货物的流动可能是无效的，可能会转移其他干预措施的资源。此外，限制可能阻断所需的援助和技术支持，可能扰乱商业活动，并可能对受紧急情况影响的国家的经济产生负面影响。

然而，在某些特定情况下，限制人员流动的措施可能被证明是暂时有用的，例如在应对能力和能力有限的环境中，或者在容易受到感染的群体中存在高强度传播强度很高的情况环境下中。

在这些种情况下，各国应在实施此类限制之前进行风险和成本效益分析，以评估是否是利大于弊。各国必须按照《国际卫生条例》的要求向世卫组织通报所采取的任何旅行措施。根据《国际卫生条例》第3条的原则，告诫各国不要采取助长污名羞辱或歧视的行为。行动。

根据《国际卫生条例》第43条，实施严重干扰国际交通的额外卫生措施（拒绝国际旅行者、行李、货物、集装箱、运输工具、货物等入境或出境，或延误24小时以上）的缔约国有义务在实施后48小时内向世卫组织提交公共卫生理由和正当依据理由。世卫组织将进行审查理由，并可能要求各国重新考虑其措施。世卫组织必须与其他缔约国分享关于所收到的措施和理由的信息。

突发事件委员会的其它主要结论

委员会表示，目前疫情仍有许多未知方面，尤其是在一个月内，世卫组织的五个地区都报告了病例，并且在武汉以外和中国境外发生了人际传播。

委员会认为，只要各国采取强有力的措施及早发现病例，进行隔离和治疗，追踪接触者，并促进与风险相称的社会隔离措施，仍然有可能阻断病毒的传播。

委员会欢迎中国政府最高层的领导力和政治承诺，对保持透明的承诺，以及为调查和遏制疫情所做的努力。委员会表示，中国采取的措施不仅对中国而且对世界其他地区都是有益的。

委员会还强调，应本着支持和赞赏中国、中国人民以及中国在此次疫情暴发的前线以透明的方式采取行动的精神，来看待宣布疫情为国际关注的公共卫生紧急事件，并希望中国的行动取得成功。

委员会认为，需要全球协调努力，加强世界其他可能需要更多支持的区域的准备工作，特别是确保为中低收入国家迅速开发并提供诊断剂、抗病毒药物和其他疗法，以及可能研究成功的疫苗。

委员会还指出，世卫组织即将对中国进行的多学科技术访问团应支持调查疫情的动物来源，以排除正在进行的隐性传播。

最后，委员会表示，根据总干事的决定，突发事件委员会将在三个月或更早的时间内重新召开会议。

疫情传播情况

截至30日，中国共有7737例确诊病例和1万2167例疑似病例。在确认的病例中，有1370例是严重病例，有170人死亡。目前已有124人康复出院。

现在中国境外，18个国家发现了82个病例。其中只有7人没有在中国旅行的历史。在中国境外有3个国家出现了人际传播。中国境外有1个严重病例，目前还没有死亡病例。