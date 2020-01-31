突厥世界的阿拜年活动在阿塞拜疆开幕

哈通社/巴库/1月31日 – 旨在庆祝“突厥世界的阿拜年”暨伟大的文学家、教育家和哲学家诞辰175周年庆典活动开幕式，30日在位于巴库的阿塞拜疆国立大学大礼堂举行。

此次活动由国际突厥学院、塞拜将教育部、哈萨克斯坦欧亚大学、巴库国立大学和哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆联合主办。

突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长阿穆列夫、国际突厥学院院长克德尔艾里、突厥语国家议会大会（TURKPA）秘书长玛茂苏珀夫、突厥文化和遗产基金会主席埃芬季耶娃、突厥文化国际组织副秘书长查克吉，哈萨克斯坦、吉尔吉斯、土耳其、匈牙利等国驻阿塞拜疆大使，以及其他众多社会文化界人士出席了活动。

开幕式前，来宾们参观了巴库国立大学设立的阿拜文化中心。

国际突厥学院院长克德尔艾里向文化中心捐赠了60本书籍，其中包括哈萨克文版的阿拜作品。

当天还举行了阿塞拜疆国家科学院文学研究中心学者图兰·提穆兰最新专著《穆赫塔尔·阿吾埃佐夫<阿拜>小说的文学性研究》的揭幕仪式。

在开幕式上发言时，克德尔艾里表示，阿拜诞辰175周年，以及突厥世界的阿拜年活动，将进一步拉近突厥语国家人民之间的文化交流与互动。

今年，在联合国教科文组织框架下，国际突厥学院倡导的阿拜诞辰活动，将在阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、土耳其等国举行。伟大的哲学家、教育家阿拜的作品，以及哈萨克斯坦文学家阿吾埃佐夫的长篇人物传记《阿拜之路》也将翻译为多种突厥语民族文字出版发行。

【编译：木合塔尔·木拉提】