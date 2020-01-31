政府总理马明会见俄罗斯总理米舒斯金

哈通社/努尔苏丹/1月31日-- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明31日会见俄罗斯新任总理米哈伊尔·米舒斯金。

马明说：“就落实我国首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫和弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京奠定基础的两国战略合作伙伴关系方面，我国有意继续与俄罗斯同行开展合作。我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也认为继续发展两国关系尤为重要。”

俄罗斯是哈萨克斯坦主要的贸易合作伙伴。2019年11个月，两国间的贸易总额达172亿美金。哈萨克斯坦境内的哈-俄合资企业超过1万家、占全国合资企业的37.4%。

政府总理表示，要发展贸易和经济合作的积极态势，需要扩大所提供的商品和服务范围、将商品推向第三国市场方面需要继续开展合作项目。以上工作将在欧亚经济委员会工作框架下进行。

俄罗斯总理说：“作为总理的出访从哈萨克斯坦开始，这非常重要。两国之间长久以来的友好合作伙伴关系联系着我们。两国在经济、贸易和投资领域的合作日益紧密，地区间的合作也在发展。”

会晤期间，双方还就加强工业、能源、军事技术、航空、水资源和环保领域的双边合作、欧亚经济联盟框架的合作项目和其他领域的合作和将于今年11月在阔科舍套市举行的以“生态合作”为主题的第17届地区间合作论坛准备工作的重要性进行了讨论。

此外，两国政府总理还指出，需要加快落实于2019年在鄂木斯克签署的哈萨克斯坦-俄罗斯“边境地区发展合作”项目的推进。

【编译：阿依波塔】