非现金支付正在成为哈萨克斯坦人的首选方式

哈通社/阿拉木图/1月31日 – 非现金支付正在成为越来越多的哈萨克斯坦人的首选方式。

统计分析网站ranking.kz 提供的数据显示，2019年12月，在哈萨克斯坦境内使用哈萨克斯坦及外国发行商的支付卡进行交易活动的交易总额达到了3.5万亿坚戈，环比增长20.3%。

其中，非现金支付占到了55.2%，达1.9万亿坚戈。这是市场资金交易活动中，通过非现金支付的资金金额连续第四个月占到当月总交易金额的半数以上。

2019年全年，哈萨克斯坦境内的非现金支付交易额达到了13.3万亿坚戈，一年内的增幅达2.4倍，在交易量中的占比从29.2%迅速增加至45.5%。

报告期内，哈萨克斯坦境内通过支付卡开展的现金交易额仅增长了20%，约15.9万亿坚戈。

2019年全年进行的非现金交易中，约有10万亿坚戈的资金交易是通过网络或手机终端进行的，这一数据是2018年的3.4倍。在总交易额中的占比从52.1%猛增至73.6%。

通过POS机终端进行的交易占总额的26%，约3.5万亿坚戈，同比增长47.4%。

非现金交易中通过其他手段进行的支付活动（自动取款机、银行信息亭等）仅为1.5%，约1952亿坚戈，同比下降29.7%。

在哈萨克斯坦境内，在使用哈萨克斯坦或外国发行商的支付卡的情况下，通过非现金支付手段进行的交易活动仅在阿克莫拉州有所下降：2019年1~12月同比下降了10.4%。

而增幅最高的是克孜勒奥尔达州、江布尔州和阿拉木图州，分别是前一年数据的5.2倍、4.5倍和3.8倍。

非现金交易的交易规模最大的是阿拉木图市——7.3万亿坚戈。其次是努尔苏丹市——1.7万亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】