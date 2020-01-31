国家生物技术中心完成新型冠状病毒快速诊断系统研发

哈通社/努尔苏丹/1月31日 – 哈萨克斯坦国家生物技术中心主任叶尔兰·拉曼库洛夫31日称，该中心已经完成了对新型冠状病毒快速诊断系统的研发。

“当出现新型冠状病毒感染疫情时，最大的一个问题，就是检测试剂的求购无门。” 拉曼库洛夫31日在努尔苏丹召开的《哈萨克斯坦科学发展的核心问题》小组会议上说。

据其介绍，相关领域的研究开发工作一直由哈萨克斯坦教育和科学部组织开展。

在获悉了此次中国爆发的新型冠状病毒感染的肺炎相关的信息后，哈萨克斯坦国家生物技术中心研究人员耗时一周的时间，完成了对新型冠状病毒快速诊断系统的研发。

目前中心正在哈萨克斯坦卫生部的领导下，使用这一系统对疑似出现冠状病毒感染症状的病人进行检测。

该系统针对每一名病例的检测程序将耗费一天的时间。

他强调称，世界卫生组织在10天前通知了有关冠状病毒感染的信息，而哈萨克斯坦国家生物技术中心的科研人员在了解这些信息后便迅速投入了诊断系统的研发工作。

“我们的工作是迅速有效地，这也证明了哈萨克斯坦的科研能力和有实效性的技术实力。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】