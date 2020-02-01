哈萨克斯坦首任总统会见俄罗斯联邦政府总理

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫1日在首都努尔苏丹会见了到访的俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯金。

首任总统对米舒斯金就任重要而肩负重任的职务表示祝贺。

"您在一个艰难的时刻担任了这一职务。当前的情况并不容易。我相信，您的丰富经验将有助于在新职务上的工作。昨天，在阿拉木图的会议上，各国总理讨论了数字化与人工智能有关的问题。"首任总统说。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫强调指出，哈萨克斯坦自独立以来，始终与俄罗斯保持着友好的外交关系。





"我担任总统的时期，一直重视加强哈萨克斯坦与俄罗斯之间的合作。我认为，两国目前的稳定关系堪称典范。也期待，今后能够继续保持这一趋势。"哈萨克斯坦首任总统说。

米哈伊尔·米舒斯金感谢首任总统的接见，并代为转达了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的问候。

"我选择哈萨克斯坦作为担任总理后的第一个外事访问国家。我们的关系非常好。借助这个机会，我向您转达俄罗斯联邦总统最诚挚的问候。"俄罗斯联邦政府总理说。

会谈中，双方就欧亚经济联盟框架下合作发展的现状与前景进行了讨论。此外，就基础设施建设发展项目的落实以及大陆国家经贸合作的深入发展等问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】