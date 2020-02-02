外交部部长与美国国务卿共同出席新闻发布会

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 根据此前报道，哈萨克斯坦外长穆赫塔尔·特列吾别尔德与美国国务卿迈克·彭佩奥2月2日在努尔苏丹举行会晤。会后双方共同出席了新闻发布会，对会谈内容进行了总结。

哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，努尔苏丹和华盛顿如今在包括政治、经贸与投资合作、安全与国际恐怖主义对策、核不扩散与裁军、人权与宗教自由以及其他领域开展了富有成效的积极对话。

他强调，随着哈美交流频繁和美国在哈萨克斯坦的投资的增长，两国关系达到了«扩大战略伙伴关系«的水平。

特列吾别尔德指出，哈萨克斯坦一贯将美国视为投资、新技术和知识，以及国际一流高标准的来源。

特列吾别尔德还表示，哈萨克斯坦2019年经济的非原材料领域的重点项目之一，就是吸引美国农业巨头泰森食品投资哈萨克斯坦。

外长还谈到了两国日前签署的哈美空中交通合作协议。这份协议是哈萨克斯坦根据国际民用航空组织（ICAO）关于进一步开放航空运输的建议，以«开放天空»原则加强空中交通合作所签署的第一份文件，将为哈美两国之间有意开展空中交通业务的机构创造巨大的便利条件。 根据协议，哈萨克斯坦将赋予空中交通承运人«第五航权»，且不对目的地和飞行频次进行限制。

哈萨克斯坦将继续积极支持«C5+1»模式的对话平台。





迈克·彭佩奥则表示，美方对哈萨克斯坦从叙利亚和伊拉克冲突地区撤回滞留侨民，并针对其中部分人员开展的矫正工作的有效性作出了高度评价。

彭佩奥同时高度赞赏了哈萨克斯坦在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散方面的迅速有效的应对，并表示美方愿意就相关领域工作提供支持。

根据计划，彭佩奥今天还将会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】