分析人士：哈美之间的合作伙伴关系将逐步扩大

哈通社/努尔苏丹/2月3日 --哈萨克斯坦总统战略研究所副所长、政治学博士、副教授萨纳特•阔什穆巴耶夫就美国国务卿彭佩奥对哈萨克斯坦进行的工作访问发表了个人观点。

阔什穆巴耶夫表示，美国国务卿迈克·彭佩奥对哈萨克斯坦进行的工作访问非常重要。在这之前，美国国务卿对哈萨克斯坦的最后一次访问是在五年前。

“他最先来到了努尔苏丹市，今天才前往塔什干出席С5+1会议。哈萨克斯坦是美国在投资、贸易和安全领域的战略合作伙伴。我国总统和首任总统与美国国务卿举行会谈期间均谈到了以上问题。对美国来说不仅要保持两国间的合作关系，加深和扩大更为重要。” 阔什穆巴耶夫说。

据其表示，美国国务卿对哈萨克斯坦的访问表明，美国已准备好双边，以及与中亚国家进行多边合作。

“我认为，根据当前的局势，尤其就乌兹别克斯坦正在进行的改革和哈萨克斯在过境运输领域进行的改革来说，这是最佳时期。建立有效的合作关系对美国来说非常重要，关于这点，美国国务卿在推文当中也有提到，哈方也对此次会晤给予高度评价。”阔什穆巴耶夫表示。

他指出，哈萨克斯坦外长在半年内与美国国务卿举行过四次会谈。

“这表明哈萨克斯坦与美国之间建立了有效的合作伙伴关系。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与美国总统唐纳德·特朗普之间举行的简短会谈也值得一提。因此，两国间的关系将逐步扩大和加深。哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和其他领导人对美国进行的访问均有显著成效。”他说。

【编译：阿依波塔】