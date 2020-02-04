阿拜文化展在土耳其开幕

哈通社/安塔利亚/2月4日-- 阿拜诞辰175周年纪念活动在土耳其举行。

旨在广泛传承阿拜文化遗产，哈萨克国家女子师范大学在土耳其举行阿拜诞辰纪念活动。

哈萨克国家女子师范大学新闻部负责人詹达尔·阿萨恩表示，在尼代•奥马尔•哈里斯德米尔大学哈萨克-土耳其文化教育中心召开的会议和举行的活动是突厥语国家之间友好关系的象征和体现。

他表示，哈萨克国家女子大学向该中心赠送50本阿拜作品和关于阿拜的其他书籍。

土耳其学者、哈萨克斯坦代表团和大学生代表参加了文化展开幕式。

尼代•奥马尔•哈里斯德米尔大学教学工作负责人伊利亚斯·古汉表示，阿拜不仅是哈萨克族的伟大诗人，更是突厥民族的共同的伟人。

哈萨克国家女子师范大学研究与创新工作负责人努尔哈里·阿尔沙别阔夫说：“实有必要深入研究阿拜思想和阿拜作品。阿拜的文化遗产是人类的共同财富。在阿拜诞辰175周年之际，我向支持此次活动的各位表示感谢。”

居民和在土耳其留学的哈萨克斯坦学生将有机会前往尼代•奥马尔•哈里斯德米尔大学，参观展览，更进一步认识和了解阿拜作品。

同时，活动的举行将加强突厥语民族之间的文化联系。

【编译：阿依波塔】