上合秘书长高度评价中国政府防控新冠病毒疫情果断措施

哈通社/北京/2月5日 – 上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫日前在评价关于中国发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情时表示，近段时间以来，由武汉新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情引起国际社会密切关注。

秘书长指出，位于中国北京的上海合作组织秘书处也在关注着事态发展。

他说，我们注意到，中华人民共和国主席习近平和中国政府高度重视疫情防控防治，迅速采取一系列有力措施阻止疫情蔓延。

中方以北京抗击SARS的经验为范例，用世界上前所未有的短时间在武汉修建了两所医院，用于收治由新型冠状病毒感染引发的肺炎患者。预计这两所新医院将于2月3日和5日投入使用。从中国各地向湖北省派遣了近6000名医护人员防治新型冠状病毒肺炎疫情，他们奋不顾身战斗在疫情防治第一线。

中国和上合组织成员国以及其它国家有关机构在研制疫苗和治疗冠状病毒药品方面保持着紧密合作。

中国各地人民群众积极响应政府号召，自觉采取防护措施，市场供应充足，日常生活井然有序，没有出现社会恐慌。

在及时采取防疫措施的同时，中国政府还尽力保障每个人都能获得可信确实的信息。中国的腾讯、阿里巴巴和字节跳动等大型科技公司积极投身此次抗击疫情的战斗。微信发布了小程序，以便可以通报新发病例。而抖音发布了有关自己如何正确进行防护的视频。

中国的国际友人以及海外华侨华人们并没有对此次新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情置身事外。他们给予了各种各样的支持和援助，捐钱捐物用于医疗救治。上合组织秘书长高度赞赏中国政府所采取的果断措施，以及展现出的公开透明。这不仅体现对中国人民生命健康的高度负责和重视，也是14亿人口的中国为地区和世界公共卫生事业发展所作出的重大贡献。

在这方面，中国国家主席习近平会见世界卫生组织总干事谭德塞时的讲话尤为令人关注和敬佩。他说，«人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。»

诺罗夫秘书长表示，相信在中国国家主席习近平领导下，智慧坚强、勤劳勇敢的中国人民一定能够尽早战胜疫情扩散，全面打赢这场疫情防治阻击战。