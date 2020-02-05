哈萨克斯坦驻俄罗斯大使向俄罗斯总统提交国书

哈通社/努尔苏丹/2月5日--据外交部消息，哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫5日向俄罗斯总统弗拉基米尔•普京提交国书。

会谈期间，普京指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的关系属于战略合作伙伴关系和联盟关系的典范。

普京说：“哈萨克斯坦与俄罗斯之间的双边关系基于两国人民之间深厚的历史、文化和精神纽带。我们高度重视与哈萨克斯坦领导人之间的信任。去年，与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了9次会谈。同时，我们与好朋友努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫也在保持紧密联系。”

俄罗斯总统指出，哈萨克斯坦与俄罗斯的共同努力使两国在欧亚经济联盟框架下的影响力稳步提升。他表示，两国间的合作伙伴关系在所有领域，特别是在工业、能源和投资领域得到了有效发展。

“国际事务中，哈萨克斯坦与俄罗斯正在进行密切协调与配合。哈萨克斯坦在叙问题阿斯塔纳和谈进程中提供了有力支持。”普京说。

值得一提的是，共有23个国家驻俄罗斯大使5日在克里姆林宫亚历山大厅向俄罗斯总统普京递交国书。其中包括美国、德国、英国、法国、中国、伊朗、澳大利亚和瑞典等。

【编译：阿依波塔】