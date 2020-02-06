世卫组织：应阻止有关新冠病毒的虚假信息和错误观点

哈通社/努尔苏丹/2月6日 – 世界卫生组织指出，在中国爆发的新型冠状病毒疫情在社会上导致了一些消极的现象，包括各种虚假信息的泛滥，以及对亚裔人群的污名化。

据 白俄罗斯通讯社 ，世界卫生组织正在采取必要措施，制止有关社交网络上冠状病毒爆发的“误传信息流行”。

世卫组织发言人西尔维亚•布兰德在日内瓦向记者讲述了谣言的危险。

她表示，有些谣言对病毒的传播能力进行了过度夸张。“我们当然会消除这种毫无根据的谣言。”她说。

她强调要感染病毒必须与患者有密切接触，才有可能。

据其介绍，免疫系统较弱的人（老年人和患有各种慢性疾病的患者）感染的风险最大。

正如世界卫生组织所强调的，目前，专家们正在研究死亡病例，以确定哪些疾病加剧了被冠状病毒感染的患者的状况。

关于病毒突变的问题，到目前为止，科学家们还没有发现值得讨论的内容。作为预防措施，世卫组织仍然建议与患者接触时经常洗手并戴上口罩。

前一日，联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯对有关因担心感染而歧视中国人的报道表示关注。

在2月4日于纽约举行的新闻发布会上，他呼吁国际社会声援中国。

【编译：木合塔尔·木拉提】