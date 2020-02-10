总统任命萨帕尔巴耶夫为江布尔州州长

哈通社/努尔苏丹/2月10日--据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统10日签署总统令，任命别尔德别克•马舍别克吾勒•萨帕尔巴耶夫为江布尔州州长。

同时，萨帕尔巴耶夫将不再担任哈萨克斯坦政府副总理职务。

萨帕尔巴耶夫于1953年2月9日出生在克孜勒奥尔达州，毕业于阿拉木图国民经济学院。

在此之前，萨帕尔巴耶夫曾担任哈萨克斯坦海关监管局局长、财政部副部长兼海关监管委员会主席(2002-2006)、总理办公室副主任兼政府驻议会代表(2006-2007)、经济和预算规划部副部长（2007）、劳动和社会保障部部长（2007-2009）、东哈州州长（2009-2014）、政府副总理（2014-2015）、阿克托别州州长（2015-2019）、劳动和社会保障部部长（2019年2月至8月）等多个要职。

2019年8月至最新任命之前，担任哈萨克斯坦政府副总理职务。

此外，因相关贡献，萨帕尔巴耶夫还曾被授予 «尊敬»（1999）、«帕拉萨特»奖章(2007)、«阿斯塔纳»（1998）、«哈萨克斯坦共和国独立10周年»（2001）和«哈萨克斯坦宪法10周年» (2005)等勋章。

【编译：阿依波塔】