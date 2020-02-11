新冠肺炎疫情使日本旅游业面临危机

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据共同社报道，新型冠状病毒肺炎疫情感染不断扩大，日本旅游面临萎缩的危机。访日外国游客中占比最高的中国游客人数骤减已不可避免，但专家指出欧美等也有可能“远离日本”。日本人国内旅游的停滞亦令人担忧，各地方政府为此伤透脑筋。

春节假期的1月27日，中国政府叫停了旅游团及由旅行社代理酒店和机票的个人自由行旅客出境。

2019年的访日中国游客达959万人次，占到整体的3成，在各国家和地区中居首。据观光厅的调查显示，中国游客中团体游约占3成，使用自由行产品的游客约有1成。如果目前的禁令持续，访日中国游客将减少约4成。假设北海道2月和3月团体游客为零，估算旅游消费将比上年同期减少200亿日元（约合人民币13亿）以上。

已成为大动脉的定期航班也相继停运，2月9日起的一周内，航班数比计划减少约6成。完全自主的个人游客减少也无法避免。

吸引中国以外的游客也前景堪忧。公益财团法人“日本交通公社”理事、观光经济研究部长盐谷英生对游客远离日本感到担忧，他表示：“日本的感染者也在变多，作为旅游目的地被选择的可能性或降低。2月至6月可能比去年减少3成左右。”

日本人亦有减少旅游出行之虞。日本旅馆协会专务理事佐藤英之低声说道：“询问‘是否有中国客人住宿’的情况增加，也有国内客人根据回复内容而取消预约。”

观光厅此前忙于采取措施应对接连发生的自然灾害和日韩关系恶化导致的韩国游客减少等，但眼前的局势或更加严峻。

日本的地方政府也苦于应对。三重县调查了中国游客的取消数量等，但对是否予以公布小心谨慎。理由在于，透露中国游客聚集的场所“带来形象受损的话，就将没有意义”（知事铃木英敬语）。

另一方面，因富士山和温泉而闻名的山梨县公布了1月24日至30日约有1.5万人次取消住宿的消息，目的在于要做到“行政和业界在共识基础上采取应对”（负责人语）。该县正在与观光厅交涉，争取利用针对去年秋季台风灾区的“复兴折扣”旅费优惠活动，面向国内游客加大力度。

岐阜县自行采取措施。以县政府预算的预备费为财源，向县内酒店、旅馆的住宿客发放了600张折扣券。该县负责人称：“有些设施在经营上遭受打击。能稍微帮点忙也好。”