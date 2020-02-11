韩国第三架撤侨包机飞赴武汉

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据韩联社报道，韩国外交部11日表示，第三架撤侨包机当天晚上8时39分许从仁川国际机场启程飞赴武汉，预计将于当天深夜抵达武汉天河国际机场。

政府安排的临时航班将接回韩国公民及其中国籍直系亲属，预计将有170多人。经中方同意，此次撤侨中国籍家属可一同赴韩，家属只限于父母子女等直系血亲和配偶。

外交部应急工作组组长李相镇在出发前举行的记者会上表示，由于条件不允许，部分韩国公民未能乘坐前两架包机返回韩国，此次将尽可能让所有公民坐上回国包机。虽然有70余名中国籍公民希望搭乘包机赴韩，由于一些人没有亲属关系证明，因此能否全部接回韩国还是未知数，政府为其准备了英文和韩文的家庭关系证明。韩国驻武汉总领事馆为没有护照的10余人发放了紧急护照。

由医务人员和检疫人员组成的医护组和外交部应急工作组此次也搭乘包机赴武汉支援侨民和其家属安全回国，包括已经治愈的韩国首例新型冠状病毒肺炎病例在内的19名中国公民也搭乘该包机返回武汉。

这名病例是居住在中国武汉的35岁中国籍女性，上月19日抵达仁川机场后被发现有高烧等症状而转入定点医疗机构接受隔离治疗，20日被确诊感染新型冠状病毒肺炎。之后病情好转，并于本月6日出院。其余18名中国公民虽不是确诊患者，但因武汉封城，各航空公司停飞武汉，只能搭乘包机回国。

据悉，政府将收取与已经回国的韩国侨民相同的费用。成人每人30万韩元（约合人民币1767元），儿童（2-11周岁）为22.5万韩元，幼儿（不满2周岁）为3万韩元。

预计在完成所有检疫和登机程序后，包机将于12日凌晨从武汉起飞，但考虑到确认亲属关系需要一定时间，可能出发时间将晚于前两架包机。回韩人员将安置在位于京畿道利川市的一军校教学楼接受为期14天的隔离观察。



