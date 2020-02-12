政府总理马明召开奇姆肯特市发展问题会议

哈通社/奇姆肯特/2月12日--政府总理阿斯哈尔·马明对奇姆肯特市进行的工作访问框架之下，召开奇姆肯特市发展问题会议。

据总理官网消息，奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫于、文化和体育部部长阿克托特•拉伊穆库洛娃、国家经济部副部长叶尔梅克·阿勒普索夫等就落实奇姆肯特市2019-2023年工作计划、该市的社会经济发展情况、基础设施建设、电力和天然气供应、成为2020年“独联体文化之都”框架下举行的一系列活动进行了汇报。

马明表示，突厥斯坦州将正式接任2020年“独联体文化之都”之称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将出席活动开幕仪式。

政府总理表示，要及时解决社会经济发展的核心问题和提高居民生活水平方面的各项问题。同时，他还指出高规格举行“独联体国家2020年文化之都”系列活动的重要性。

此外，马明向相关政府机关和奇姆肯特市政府下达工作指示，要求保障“独联体国家文化之都” 系列活动的高质量准备工作，并在两周内对水、电和天然气供应、住房建筑和交通运输领域基础设施方面的资金保障工作进行核查。

工作访问框架之下，政府总理对奇姆肯特市的国际机场建设项目进行了了解，国际机场将于今年10月完工。

同时，政府总理对“突厥斯坦”特别经济区进行了工作视察，并对正在落实和即将落实的一系列项目进行了了解。据悉，特别经济区正在落实总价值约588坚戈的23个项目，项目的落实将新增1700个工作岗位。此外，还有一项重大项目将于2020-2025年期间落实。生产抽水设备和管件的工厂项目总价值约265亿坚戈，项目的落实将新增1500个工作岗位。

工作访问框架之下，马明对即将重新投入使用的纺织厂进行了视察。纺织厂的重新投产将新增800个工作岗位，并将哈萨克斯坦的棉花产量提高两倍。

此外，提高该地区的旅游潜力框架之下，政府总理前往离奇姆肯特市60公里的托列毕县，对该地区“卡斯卡苏”旅游综合体进行了了解。

【编译：阿依波塔】