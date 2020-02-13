土耳其隆重举行阿拜年开幕晚会

哈通社/努尔苏丹/2月13日 – 土耳其阿拜年开幕仪式于2月12日隆重举行。

据外交部消息，哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒、哈萨克斯坦文化和体育副部长叶勒多斯·拉玛扎诺夫、突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫、TRT总裁塞达特·萨格尔卡亚、凯奇奇伦市政府负责人吐尔古特·阿勒特诺克、亚萨维国际哈萨克土耳其大学董事会主席穆萨·伊利德兹，以及突厥议会成员国大使、各国驻土耳其使节、文化届人士等出席了开幕式。





突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫在致辞中表示，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫曾指出，«了解阿拜就能了解哈萨克和哈萨克人民»，并指出，在突厥世界文化首都奥什举行的突厥语国家文化部长会议上，正式确立了2020年为阿拜年。

欧亚作家协会会长雅各布·沃米尔古勒指出，阿拜不仅是哈萨克现代书面文学的奠基人，同时也是整个突厥语国家人民共有的精神导师与文化财富，为突厥语文学的发展做出了无与伦比的贡献。





在此次隆重的开幕晚会上，哈驻土大使萨帕尔别克吾勒指出，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在其文章《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》中强调，要促进知识型国家的建设。他表示，研究阿拜对这一进程具有重要意义。

晚会上，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆的歌舞演员们，在土耳其国家乐团的伴奏下，演绎了众多阿拜的音乐作品。

据悉，晚会将由TRT广播公司向全土耳其播送。

【编译：木合塔尔·木拉提】