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    阿拜和阿尔法拉比诞辰筹备委员会会议在总统府举行

    13:25, 13 二月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/2月13日 – 国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫13日在总统府主持召开了阿拜诞辰175周年及阿尔法拉比诞辰1150周年庆典筹备委员会会议。

    会上，国务秘书指出，两位伟人诞辰纪念活动的开幕式已于上周举行。

    国务秘书称，1月21日，首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫与总统托卡耶夫共同出席了阿拜175周年诞辰活动在首都歌剧院举行的开幕式。

    而1月29日，在阿拉木图市举行了阿尔法拉比诞辰1150周年庆典的爱慕是，参会的嘉宾包括许多国际组织和学术界的人士。

    国务秘书表示，相关的活动有超过30多个国家的代表出席。

    他强调指出，根据总统的要求，委员会必须确保有关两位伟人诞辰的一系列纪念活动中，不出现铺张浪费的行为。

    他表示，在托卡耶夫总统发表了题为《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》的署名文章后，社会各界踊跃响应，提出了许多宝贵的意见和建议，委员会、地方机构应对这些建议进行系统的整理并采纳其中的有效内容。

    国务秘书表示，已经制定完成了举办系列庆祝活动的官方计划方案，并正在实施相关的内容。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    文化 政府 黄金储备 阿拜175周年
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