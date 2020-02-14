哈萨克斯坦是否将研发新冠病毒疫苗？卫生部长的解答

哈通社/努尔苏丹/2月14日 – 哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫就是否将研发新型冠状病毒疫苗问题回答了记者的提问。

卫生部部长14日在新闻发布会上说：“哈萨克斯坦政府最主要的目的，是防止疫情入境和蔓延。因此，主要的资金将被用于保障人民和医护人员、边防人员的安全。此外，为了确保对疑似新型冠状病毒感染者的患者进行严密的检测，为医护人员配备了所有必须的设备。”

据其介绍，哈萨克斯坦教育和科学部以及其下属的科学研究中心已经准备好了开展针对新型冠状病毒的疫苗的研发工作。

卫生部长指出，我国在研发疫苗方面拥有一定的经验，相关机构也具有不俗的研发水平。不过，各界也需要意识到，研发疫苗的进程将面临许多技术性的难题，有必要与各国研发中心开展合作。

“目前我们正在积极研究与其他国家合作研发疫苗的可能性。”比尔塔诺夫说。

部长强调，相关的疫苗如果研发成功，也必须是高质量和安全可靠，且价格在民众可接受范围内的。

“现在就此下结论为时尚早。或许哈萨克斯坦和其他国家采取的措施，能够对疫情的减缓带来影响。我们希望能够尽可能快的缓解疫情，同时开展疫苗的研发工作。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】