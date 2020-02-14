托卡耶夫总统会见加拿大总理

哈通社/慕尼黑/2月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在第56届慕尼黑安全会议框架之下，同加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行双边会晤。

会晤期间，双方就哈萨克斯坦与加拿大之间经济贸易、投资、文化和人道主义合作的现状和发展前景进行了讨论。同时，就国际议程关键问题交换了意见。

托卡耶夫总统指出进一步加强经济、投资、农业和科技领域双边合作的重要性。

总统说：“我们与加拿大建立了密切合作关系，同时，也高度重视与加拿大合作的现状。我们希望能进一步加深两国间的合作关系。”

托卡耶夫总统对加拿大Cameco公司的工作给予了积极评价，同时表示，将就支持加拿大企业继续提供一切优惠条件。

加拿大总理向托卡耶夫总统就创造此次会谈机会表示了感谢，并就两国多边合作关系发表了看法。

他说：“两国间的经济合作具有很多共同性。我们在能源领域建立了一系列合作，希望能进一步加强双边合作。”

同时，加拿大总统对哈萨克斯坦总统在政治、经济领域进行的改革给予了高度评价。他表示，愿意就公民社会和民主的发展提供支持。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和贾斯廷·特鲁多相互邀请互访。

【编译：阿依波塔】