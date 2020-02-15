托卡耶夫总统在德国慕尼黑会见阿塞拜疆总统阿利耶夫

哈通社/慕尼黑/2月15日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在德国慕尼黑会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

托卡耶夫总统在会谈中表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边合作关系近两年来取得了长足的发展，各领域合作成果丰硕。

托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦始终视阿塞拜疆为兄弟国家，作为环里海的邻国，双方将继续在阿克套签署的里海公约的框架下实现稳定、互利的合作发展。





托卡耶夫总统还邀请阿利耶夫在合适的时候访问哈萨克斯坦，以便于双方能够进一步就里海公约所带来的巨大前景进行更加深入的对话。

阿塞拜疆总统则强调指出，他相信阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的双边合作关系将在今年收获丰硕的成果。

阿利耶夫表示，两国目前正在开展一系列合作项目，双边贸易额的增长趋势明显，同时双方在跨境运输与旅游业领域的合作潜力巨大，两国间也建立了紧密的联系。

阿利耶夫指出，里海地位公约的签署是一个重要的国际性政治事件，为里海沿岸国家的合作发展打下了良好的法律基础。

阿利耶夫表示阿哈两国关系正沿着一条正确的道路发展，因此他坚信兄弟般的两国关系将不断加深。





正如此前报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫14日抵达慕尼黑，开始对德国进行正式访问。

访问框架下，在慕尼黑市同Reverse Logistics Systems GmbH公司和CCR Logistics Systems AG公司董事长帕特里克·维德曼，RETHMANN AG＆Co.KG公司董事会成员、Rhenus Logistics和Rhenus Recycling公司总裁迈克尔·威弗斯，以及BayWa AG公司董事长克劳斯·卢兹等行业领先的德国企业代表举行会谈。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还出席第56届慕尼黑安全会议开幕仪式，并在随后的核心小组会上就«地理位置的重要性：关于中亚的问题»发表讲话，就保障区域安全问题发表个人观点，并介绍«一带一路»倡议给哈萨克斯坦经济带来的影响。

14日晚，总统还同加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行双边会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】