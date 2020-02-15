突厥斯坦州正在建设一座全新的炼油厂

哈通社/突厥斯坦/2月15日 – 在落实«简单物品经济»规划方面，突厥斯坦州位居全国各地区前列。

据突厥斯坦州州长沃米尔扎克·舒克耶夫介绍，根据旨在为企业提供优惠利率贷款而制定的规划方案，将落实总价值600亿坚戈的316个项目。

州长指出，目前已经为104个项目提供了152亿坚戈的融资。通过这一系列的政策和工作，突厥斯坦州中小企业数量在一年内增长了8.6%，就业人口增长7.2%（全国第二位），产品生产量增长32.8%（全国第一位）。

2019年突厥斯坦州中小企业在经济中的占比增长至20.4%，同比增长2.7%。

据其介绍，根据绿色经济政策，突厥斯坦州去年落实了6个可再生能源项目。其中，包括EcoProTech Astana JSC公司在萨热阿尕什乡投资133亿坚戈建设完成的总装机容量20兆瓦的光伏发电站。

州长还强调指出，由Standard Petroleum & Co JSC 公司投资950亿坚戈，可创造1000个长期工作岗位的新炼油厂项目已经投入建设施工。

预计该项目一期工程将于2020年完工投产。

州长称，该炼油厂将是哈萨克斯坦自独立后建设的首座高科技炼油厂，全面投产后，年产量可达200万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】