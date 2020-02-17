哈萨克斯坦计划进一步简化外籍哈萨克人申请哈国国籍的程序

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部计划进一步简化有意移民哈萨克斯坦的境外哈萨克同胞在申请哈萨克斯坦长居身份和国籍过程中需要完成的程序。

根据劳动和社会保障部的信息，从1991年至今已有105.7万境外哈萨克族裔移民哈萨克斯坦，并获得了回归者身份。2019年共有9993户境外哈萨克族裔归国，其中597户选择前往指定的安置区域定居。

在政府启动了针对回归者身份证件的有效期进行一次性延长的政策后，共有8200人在期限内完成了入籍申请文件的整理提交并获得了哈萨克斯坦国国籍。

为了进一步完善移民工作体系，为归国哈萨克族裔及其他移民创造便利条件，保障国内人力资源市场良性发展，劳动和社会保障部已经制定了有关移民法律的修正案，并提交马吉利斯（议会下院）审议。

新修正案计划为境外哈萨克同胞提供经过简化的长久居留和国籍申请程序，即按照«一个窗口»原则，将原有的相对复杂的文件提交流程，集中简化至«一次申请、一步到位»模式。

此外，法案还计划鼓励雇主将合格的外国人员转移到哈萨克斯坦，但必须是在国内劳动力市场无法提供相关人才的情况下。

【编译：木合塔尔·木拉提】