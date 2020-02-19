哈萨克斯坦和以色列计划开通两国间直航航线

哈通社/努尔苏丹/2月19日 – 以色列以斯雷航空 (Israir Airlines)公司计划从2020年5月起开始运营特拉维夫至阿拉木图的国际航线。

据民航委员会消息，民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫日前在努尔苏丹会见了以斯雷航空公司总裁乌里·西里科思和以色列驻哈大使利亚特·维克西里曼。

哈萨克斯坦航空管理局、国家安全委员会、内务部、国家警卫局代表列席了会议。

会议期间，双方就哈萨克斯坦与以色列根据«开放天空»原则建立直航航线问题进行了讨论。

以斯雷航空公司总裁在会上表示，该公司计划在确保所有安全程序获得审批后，从2020年5月起正式启动特拉维夫至阿拉木图航线的运用工作。





值得一提的是，以斯雷航空公司高度重视国际航线的安全问题，因此这也成为了此次会议双方讨论的重点议题。

同以色列建立直航航线，将有助于进一步提升哈萨克斯坦的旅游潜力和过境运输潜力。此外，也将大大促进双方在人文、经贸和政治领域的双边合作。

根据此次会议结果，双方承诺就建立直航航线相关工作继续合作。

以斯雷航空公司是继以色列航空的第二大以色列航空公司。2019年该公司累计输送旅客150万人次，拥有А 320和ATR 72等型号的7架客机。

【编译：木合塔尔·木拉提】