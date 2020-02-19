达丽哈•纳扎尔巴耶娃：电力行业的失误会造成每个家庭的损失

哈通社/努尔苏丹/2月19日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃19日同电力行业代表就电力供应问题举行会谈。

参议院议员、能源部部长努尔兰·诺海耶夫、工业和基础设施发展部代表，以及KEGOC、Astana-REC和萨姆鲁克能源等公司代表出席会谈。

会谈期间，议长指出此次会谈的重要性，并指出2019年努尔苏丹市发生的好几起停电事故。

“城市内发生大面积停电事故，我们希望能听到国家相关部门的解释。新城区的基础设施近几年才完成建设，因此不可能是陈旧等原因造成的。”纳扎尔巴耶娃说。

Astana-REC公司负责人表示，住宅小区发生停电事故的主要原因之一是，建筑公司在完成房屋建造之后将公用事业服务管理权转让给物业公司。之后，外部电网就会出现管理不善、维护和修理不足等情况，这会导致变电站设备的损坏和故障，此类情况导致住宅小区的电力供应中断。

讨论期间，议长特别关注防止发生电气设备无主保护等问题。

“这是当务之急，需要立刻着手解决。不管我们遇到什么问题，归根结底都是管理不善。此类问题的发生会威胁到人们的生命安全和身体健康。”纳扎尔巴耶娃说。

同时，她就电力行业管理中的不足问题表示：“需要对电力企业的工作进行监督，也需要进行相关调整。管理不足导致的资金损失由每个家庭承担。城市居民都在按时支付用电费用，也同意提高部分收费。然而，电力行业的服务并没有提高。”

此外，议长同电力行业代表就使用煤炭和天然气的问题也进行一番讨论。

她表示，煤炭方面也需要引入新技术。

【编译：阿依波塔】