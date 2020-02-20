哈萨克斯坦对国际性开发银行具有吸引力

哈通社/努尔苏丹/2月20日 -- 据ranking.kz网站发布数据，2019年三季度，国际性开发银行在独联体国家私营部门的投融资总额为18.7亿美元，环比增长81.2%。

2019年前三季度，9家国际金融机构共批准在独联体国家实施新项目100个，投融资总额38亿美元，同比增长81.2%。其中，欧洲复兴开发银行投融资金额最大，占比达46.9%，欧亚开发银行占比25.2%，亚洲开发银行占比12.3%。从国别来看，国际金融机构对哈萨克斯坦投融资占比最大，为45.6%，乌克兰和俄罗斯紧随其后，占比分别为23.2%和11.6%。

2019年前三季度，国际性开发银行共批准在哈实施30个项目，投融资总额达17亿美元，同比增长170%。主要投资者包括欧洲复兴开发银行、欧亚开发银行和亚洲开发银行。其中，欧洲复兴开发银行对哈投资约6.2亿美元，在国际性开发银行对哈投融资总额中占比35.4%；欧亚开发银行投资约5.4亿美元，占比30.9%；亚洲开发银行投资约4.7亿美元，占比26.9%。

截至2018年底，欧洲复兴开发银行在哈累计投资额为77亿欧元，提供资产投资组合24亿欧元。截至2020年2月1日，欧亚开发银行37.2%的投资组合用于哈萨克斯坦，仅次于俄罗斯（40.9%）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】