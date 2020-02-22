哈萨克斯坦政府和世界银行讨论吸引直接外国投资问题

哈通社/努尔苏丹/2月22日--政府总理阿斯哈尔·马明22日出席哈萨克斯坦政府和世界银行就吸引直接外国投资问题召开的讨论会。

总理表示，自1992年起，同世界银行在金融、基础设施、能源和中小企业领域共实现总价值约80亿美元的47个项目，同时，落实总价值约400亿美元的250多项技术援助项目。这对提高哈萨克斯坦人民生活水平方面产生了积极影响，并为哈萨克斯坦私营和公共部门创造了新的机会。

马明介绍，截止2019年底，哈萨克斯坦的国内生产总值增长4.5%，吸引的直接外国投资额达250亿坚戈，外国贸易总额达960亿坚戈。此外，哈萨克斯坦在营商环境报告中（Doing Business 2020）的排名从第28位上升至第25位。

“我们的任务是保持和加强该机制。在这方面，我们将集中所有力量来吸引外国投资和技术。我们的战略目标是将固定资产投资在GDP的比重增至30%。”马明说。

参会代表就影响外国直接投资流动的模型和因素，加强哈萨克斯坦投资政策的任务，法律法规问题，以及私有化和公私伙伴关系的潜力等问题进行了深入探讨。

【编译：阿依波塔】