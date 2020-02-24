卡拉干达州采取一系列措施 应对可能的春季汛情

哈通社/卡拉干达/2月24日 – 卡拉干达州各居民点截止目前共清理积雪150万立方米，其中首府卡拉干达市清理的积雪占这一数据的半数左右。

卡拉干达州紧急情况部门负责人伊普拉欣·库利申姆巴耶夫表示，针对今年春季可能发生的洪涝灾害，该州已从2月的第一周开始，启动了应对预案。

他表示，2019~2020年冬季的巨量降雪，对今年的防汛工作带来了很大的困难。这个冬季的降雪量是平均值的四倍。

卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克表示，防汛基础设施的状况和河流水系的情况是当年汛期应对工作能否顺利完成的重点因素。目前，州政府已经与各县联合建立了防汛工作组，每天对当地的情况进行检查和通报。水库和防洪渠将得到重点关注，及时安排人力进行实时监测。在预测到可能发生的紧急情况时，将立即向相关区域发布预警。

2月25日起，将组织人力对全州各防洪渠道开展清淤工作，3月1日起开始对大型河道开展除冰破冰工作，其中20多处居民点附近河道将开展爆破除冰。

紧急情况部门已对相关救援机械设备进行了清查和整备，这些设备包括各类型救援艇、全地形车辆、摩托艇等。

【编译：木合塔尔·木拉提】