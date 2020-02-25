总统署名文章《阿拜与二十一世纪的哈萨克斯坦》全文

哈通社/努尔苏丹/2月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1月9日在总统府官网发表了题为《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》的署名文章。

以下为文章全文翻译：

阿拜与二十一世纪的哈萨克斯坦

今年是阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年。为了庆祝人民的伟大总统喜庆节日，专门成立的委员会已经开始筹备工作。正在规划在全国范围内，同时在世界上实施有影响力的举措。但是，这一切不只是为了喜庆，是要拓展我们的思路，为重振我们的精神而举办。





阿拜·库南巴耶夫是学者、思想家、诗人、教育家、民族新文学的奠基者、翻译家、作曲家，在国家历史上留下了不灭的语言。他的诗歌和箴言录涵盖民族的形成、状态、生活、生产、世界观、性格、生命、宗教、心愿、语言、精神面貌，从而获得了«阿拜世界»这样独特的评价。





去年，举行了朗诵阿拜作品选章接力赛。女学生莱丽姆提出的这一倡议，我也参与支持。由在校学生到国民、甚至迅速成为世界著名人士高度热情参与的、延续几个月之久的活动。





借此际遇，全哈萨克斯坦对阿拜遗产重新领悟。这是对阿拜的崇敬，也是教育后代的有益方式。朗诵阿拜诗歌挑战赛，我确信在庆祝诞辰活动期间会展现新的活力。





努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫总统在《放眼未来：社会意识的现代化》文章中提出重振社会意识的重要性。保持民族意识并适应现代化要求，已成为具有国家意义的重要问题。





在此，我认为阿拜遗产将对我们带来巨大利益。伟大诗人的作品，今天也没失去独特价值。阿拜的思想对我们所有的人任何时候都是精神食粮。





所以，重振我们的民族事业，要把他的业绩放在首位，充分利用起来，应当再次的统一认识。





我在这篇文章中，想就阿拜箴言对于我们当今时代的迫切性，我们的人民应当怎样学习诗人作品，与广大民众进行交流。

民族形态的典范





重振并不是说告别过去，一切都要为新事物开道。





在真正意义上，着眼于把我们这些民族遗产与今天的发展衔接起来加以拓展。此时，我们不可能绕过阿拜。因为，伟大的思想家在一个多世纪之前，号召我们重振民族，获得新生，走上新的生活道路。





民族领袖明确指出：«无论时代变迁，世界面貌发生变化，人民对阿拜的景仰不会改变。甚至随着时间推移，会发掘他全新伟大意义，并浸透在我们血液中。





«阿拜会和生育他的人民永远生活在一起。世纪以来，他始终号召提振哈萨克国家、哈萨克民族，为此勇攀高峰。»这是富有远见的论述。





如果我们关注阿拜作品，他始终关心民族进步、繁衍生息，并真诚寄予期望。我们会发现他在竭尽全力倡导这一思想。当然，我们清楚前进的基础是学识和科学。阿拜崇尚哈萨克人在学习路上永不停歇。他说：«没获得学问别自吹。»讲明没有掌握学识，不能给予过高评价。他归纳为：«我们不是以出卖科学换取财富。»相反，他关注为了民族福祉，必须掌握科学。伟大的阿拜说道：«别只图利益要尊严，追求知识要博学。»这些谆谆教诲，我们要深刻领会。





这些论断在今天看来也十分重要。甚至比以往具有更为重要的意义。因为，21世纪的科学，在于勇攀高峰，目标远大，这一切我们历历在目。





我们的任务在于，不止跟上这个潮流，而是要名列前茅。





为此，首先要推进科学教育前沿适应这个时代。为了实现这一目标，虽然完成了一系列重要举措，但是，国家科学教育事业依然存在不足。为了完善这些，在选举之前的咨文和去年八月的会议上，我都做过明确论述。





《教育法》的通过，就是这个领域的良好开端之一。发展高品质的科学教育事业，在任何社会教师的地位十分独特。教师在培养品学兼优的下一代事业中作用非常重要。要尊重教师，这是我们共同的任务。所以，国家要提高教师、专家地位，为他们后顾无忧地从业创造条件。





阿拜特别强调过的有益事业之一，便是语言学习。诗人在其《阿拜箴言录》第二十五篇中，对于学习其它语言有过论断：«学会其他民族的语言和科技，便可以与他们竞争，获得平等的地位和尊严，不再有赖于他们。»





说明，要和比我们先进国度获得平等地位，掌握他们的语言具有重要意义。





当下，在新的历史时期，我们要关注发展倡导母语，提高其地位。与此同时，要着力强调学习英语，我们的青年掌握的语言越多，发展前景会越广阔。但是，要特别注重他们的母语学习。青少年一代，就像阿拜所说的，只有全面掌握科学，尊重自己的语言，成为真正意义上的全面人才，才会为我们的民族带来福音。





当今世界不是每天、而是每时每刻都在发生变化。所有领域都在提出新的任务和新的要求。新的科学在引领人们向前。依靠智慧和思想超前的关隘已经来临。我们要跟上时代的步伐，向前迈进。为此，我们要进一步拓展思路。在迈向文明时，需要与民族利益相融合。这种时刻，要摆脱那些我们曾经习以为常的陋习。





阿拜对有些行为并不满意，他常以批评的眼光看待：«深邃思想深奥科学无人问津，说起谎话和闲言易如反掌，»原因就在于此。





诗人宣扬民众要学会各种技能。他明白这一切需要时间，对本民族及早发声。甚至可以说，要建立民族知识阶层的思想是从阿拜开始创立的。伟大的思想家和语言大师，当时就着眼于提升民族地位。





所以，对深刻认识阿拜，我们应当引起足够重视。认识阿拜，就是认识人的本身。认识人本身，同时不断发展，钻研科学知识这是有见识的表现。我们所说的民族知识分子正是如此。有鉴于此，阿拜箴言应当成为为新一代指引方向的北斗星。





阿拜召唤人们把哈萨克的后代培养成为热爱本民族的孩子。他的智慧和方略是爱国主义学校，是爱戴国家的基石。所以，如果说我们的公民要心明眼亮，应当不倦地阅读阿拜的著作，背诵阿拜的诗篇。





我们应当像阿拜那样爱我们的民族，爱我们的国家。伟大诗人虽然尖锐批判过民族劣根性，但唯一的愿望就是要让哈萨克民族兴旺发达。





阿拜的丰富遗产用来塑造哈萨克民族新的品格。他作品中的思想内涵，将确立每一位青年对民族、对土地的爱国主义情感。所以，学者阿拜的著作，要成为青少年学识的滋养深入人心，并成为终生精神支柱，在重振民族道路上引领前行。

是国家利益的体现





我们作为独立国家，要进一步夯实国家发展基石。





法律高于一切，遵守社会规则，是我们每一个人共同的责任。如果人民没有对政权的尊重，那是对我们国家的批评。所以，公民尤其是年轻人，要爱国的重要性应当让他们清楚。这次我们再度关注阿拜遗产尤为正确。





伟大诗人在自己作品中弘扬民族遗愿，提升了民族凝聚力。





他提倡建立公平社会。说明，阿拜的观点对21世纪的哈萨克斯坦社会和它的团结一致十分重要。学者阿拜他所坚守的文明，与国家规则大政方针相呼应。





法律为要，执政的公开性与向人民交代应当是高水平契合，只有公民和社会代表人士共同参与国家管理事务，公平基础才能牢固。





我在《谛听人民心声的国家》论述中提出，要进一步发展建立公平社会思想。政权与社会之间评判语言，在于进一步确立基于国家的信念。政府成员，其中各部和部长们，在国事和社会事务中，采取重要措施时，要充分重视公民的建议和诉求。我认为这是阿拜指点的建立公平社会唯一条件。





伟大诗人的诗句：«真知灼见已销迹，人们都在窃窃私语»，不是空穴来风。是在向掌握国家执政权力的人，提醒民众并不满意。





«交头接耳没隐私,干起活儿来没能耐。»为了不让这样的同代人增长，政权时刻要聆听人民的心声。国家和社会代表，要共商国是。为了寻求解决渠道，我们建立了国家社会共信协商会议。为了不让协商会议流于形式，我与其成员专门见面，嘱咐他们迅速推进工作。





在阿拜著作中对经验主义问题也给予了特别关注。他对人不是以地位，而是以志向和成就予以评价。伟大诗人对哈萨克青年给予人生规划，并指明方向。





当前，哈萨克斯坦的政治重振正在迅速推进。在民族领袖支持下，政权正在由新一代人掌握。没有停留于此，正在形成国家需要政治体制改革思路。但是，这一问题将触及民族关系，事关国家应变评估机制和所担负的责任，十分重要。





为了改革而添乱的人会罔顾我们的国家前景。他们只会泛泛的立于民粹派立场。





民粹主义在全世界范围都是相悖的趋势。在世界的每一个角落毫无战略意义，频频听到只想依托空洞口号达到执政目的的集团声音。





对执迷于这样喧闹的人，阿拜说道：«甜言蜜语挑唆人，总有一天要负你。»的确，这是弱化民族凝聚力的危险习性。





正如阿拜教诲我们，不要沉迷于自吹自擂，贬低别人抬高自己，滋事奸佞并不适宜。每一步都要迈的坚实。发生在世界上和我们国家的事件，都要沉着应对。应当把确保稳定和发展的团结和睦放在 首位。 着眼于国家利益，首先要一脉相承珍惜我们的汗水和劳动成果。





只有实施这样的政策，我们才能实现所有的战略目标，把哈萨克斯坦带入先进的发达国家行列。

新社会的呵护者





新生的哈萨克斯坦要建立全新社会。当前，首先要弘扬我们民族的优良传统，让我们的人民尽其所能参与竞争尤为重要。所以，对阻碍社会发展，间离我们团结聚力的不良习性，必须扬弃。





今天，在世界上有一些知识分子，提醒我们古典资本主义所面临的困境，对它的未来表示怀疑。





根由在于，世界上贫富之间、有知识者和无知识者之间、城乡之间差距悬殊。而且这种差距加速发展，越来越严重。商业只追求利益，有知识者已经形成了自己的阶层，每个人只为他们自己负责。





城市在快速成长，乡村发展却停滞不前。





学者们认为，这一切都是社会责任缺失的结果。





社会责任如何才能回归？当然，这不是简单的事情。解决这一复杂的问题，应当在阿拜提出的«一个真正的人»观念中去寻找答案。«一个真正的人»在英语中应表述为«A man of integrity»。或许这是仅属于充满自信、善良和向往美好事物的人们的写照。现在，对传播中的这一理解，阿拜在十九世纪就已阐明。





人的一生就是各种社会关系的总和。否则人会脱离社会。那么，交往必然催生相互间的责任担当。这种责任担当在把一己之利放在首位时会消失殆尽。所以，阿拜曾说：«智慧力量在心中带来自信，这时你才会成为有别他人。»对人来说，除了光明的智慧和火热的力量，还要拥有一颗温暖的心。





为此，对这一内涵他经常摆在一起观察。但是，前两者应当归属后者，他是这样认为。这是哈萨克人民的人生哲学。





以这样的认知，生活的人民，曾在自己处于困境时，拥抱其他民族共同生活。自己虽然食不果腹，把分享一块馕作为自己应尽的道义。从来都是尊老爱幼，扶贫济弱。弘扬这些美德，迄今我们的人民为了民族毫无保留。





我们要重新领悟阿拜所说的做«一个真正的人»。我们的学者应当重新研究这一方向。«一个真正的人»理念，我以为应当统领我们生活中的各个领域，国家治理和知识系统、商业和家庭、学院教育的基础等等。





阿拜著作中的主题之一是与昏聩者作斗争。诗人始终号召人们摆脱无忧无虑的懈怠，不要只图享乐，要时刻保持清醒。他首肯用不懈的劳动来夯实一切。与此同时，他印证正常的行动能够战胜忧虑，在与懈怠斗争中深入探究其心理学根由。现在我们反复在说的情绪化和智能化当时也被关注。他劝导要摆脱吹嘘和昏聩的心理，振奋起来投入劳动，要立志追求知识。





阿拜诗歌中«你要劳作莫偷懒，不用乞讨肚自饱»；«因饱食终日，又碌碌无为，会让人们入迷途»；«相信自己能为你保驾护航，是你自己的劳动和那智慧»；这些宝贵思想财富，我们都很熟悉。每个人都要把这些重要论断铭记心中，以自己诚实辛勤劳动，对周边的人成为楷模。





我们的人民懂得珍惜劳动。我们对父母一代曾为开垦处女地付出的繁重劳动，成为胜利的巨大动力，并没有忘怀。现在，很多普通劳动者的模范作用比比皆是。最近，他们中的佼佼者获得了国家奖励。





首要的是，当今时代劳动者的核心，他们的动机就是成为普通劳动者。伟大的思想家在其作品中鼓励那些用一技之长取得成果，养成善于从事事业的习惯。他号召人们为提升生活质量，要掌握新的生活技能。与此同时，诗人把率先垂范作用，依靠诚实劳动放在首位。举例来说，在其箴言录第十篇，他归纳道：«人只要勤劳不懈，持之以恒，方法得当，没有不能致富的。»





阿拜认为，为有收获，首先要学习手工艺。原因在于，«财富会用尽，手艺却永无止境。»（《阿拜箴言录》第三十三篇）我以为，伟大诗人的这些思想，对今天的哈萨克斯坦社会同样重要。所以，我们今天要摆脱依靠原材料心理，决定把发展中小企业放在重要位置。

世界的文化形态





当今文明国度，都会为自己的悠久历史引以为自豪。在他们行列中，政治家、国务和社会活动家、领导者、作家诗人、艺术家、资深人士，全都是哈萨克大地独有的、毫不逊色的儿女。在他们当中，阿拜的地位十分独特。但是，我们对伟大的思想家，还没有来得及向世界恰如其分地予以介绍。





在我多年的外交工作生涯中，与其他国家的政治家们，各行各业的专家们常常会面。与外国人士就人类共同面临疑虑的问题交换意见，分享思路。总体来说，他们对哈萨克斯坦的政治和经济成就都很了解。但是，对我们的精神文化和日常生活不太了解。由此，产生了我们为什么不用阿拜来让他们认知哈萨克的历史文化这一想法。





智者阿拜是出生在哈萨克土地上能与世界比肩的伟人。他向全人类子孙献出了思想和心智的结晶。





深入研究过阿拜诗性力量的学者们，公认他从哈萨克民俗、东西方语言艺术、俄罗斯文学、历史著作全面汲取过学养。





阿拜的卓越思想，从他对宗教的认识可见一斑。他说：«上苍真实存在，话语也真，真话任何时候不会变假。»这一思想，是深入学习研究东西方哲学著作，颖悟的结果。在《阿拜箴言录》第三十八篇，他对上苍的认知理念得到充分表述。





评价过阿拜精神高度的宗教研究学者、哲学家，对他«纯正的穆斯林»这一认知特别关注。«纯正的穆斯林»的认知，不止于哈萨克人，应当涵盖所有穆斯林世界而言。瞧，我们的思想家阿拜，智者阿拜，在世界范畴以其宗教认知成为不断升华的精神支柱。





在我们的国度，将所有宗教领袖召集在一起，举行传统宗教仪轨，已众所周知。这一举措与伟人阿拜的主张有一种契合。





诗人对全人类子孙保持心灵世界纯洁的心愿，让我们沉思。





穆赫塔尔•埃乌佐夫的长篇小说《阿拜之路》，通过塑造阿拜的文学形象，在世界文坛获得高度评价。但是，这只是认知阿拜的一个侧影。要认知真正的阿拜，诗人阿拜，应当揭示阿拜诗歌和箴言所表述的思想论断。他的作品应当原汁原味地翻译为世界上广泛传播的主要语种。





民族领袖努尔苏丹·艾比舍维奇·纳扎尔巴耶夫说过：«阿拜是哈萨克人民的精神财富，他不仅仅是做出无上贡献的智者，与此同时，他是哈萨克人民建立国家道路上做出数不胜数贡献的英杰。





«阿拜是世界思想家行列中的奇人。»的确，英明的诗人作品不仅属于哈萨克人，能够全方位丰富全人类精神生活。因为，阿拜作品内容富有全人类性价值。他的箴言录，是世界人民共同财富。这一经典著作富集优秀思想。虽然被冠以格言、警句、箴言各种称谓，却是独树一帜。





阿拜在其箴言录中，对全人类子孙强调共同遗产的同时，提出要向精神高地迈进，要飞向远方。他的箴言录主线是，人道、文化、善良。如果我们探寻与学者阿拜的箴言录相对应者，便会想起法国思想家蒙泰。即便如此，蒙泰从自我出发更多思考的是人的形态，阿拜箴言录的首要使命则是，思索并启迪人思考，让目标转化为可操作性。说明伟大思想家的箴言录有其超凡价值。





在世界文化格局中，我们如何致力于提升阿拜的认知地位，让我们的民族成功走向高峰。如今重振我们的民族，在当今这个信息科技时代，阿拜箴言让所有的人都思考。





在世界上，以科学和知识为繁荣各行各业做出巨大贡献，成为全人类共同享有的公认的人物很多。比如中国的老子和孔夫子，俄罗斯的陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰，法国的伏尔泰和卢梭，使我们立即能够联想起来。正像如此，外国人一提起哈萨克斯坦便能不约而同说出阿拜的名字才是。其他国度如果对我们表达敬意：«哈萨克人民，是阿拜的人民。»就是最大的荣耀。





对于阿拜我们如何赞扬都很适宜。他的经验学识和真正的创作，不止对哈萨克人民，对世界也有率先垂范作用。阿拜关于人和社会、知识和科学、宗教和传统、自然和环境、国家和政权、语言和交往所论述的思想，虽然跨世纪也不会失去意义。因为，诗人的遗产，是全人类子孙共同的精神食粮。





只要哈萨克国家存在，阿拜的名字永远高扬。我们如果把他珍贵言论视作精神财富，毫无疑问，我们的祖国在世界上的声望会日益增长。





首先，我们要把阿拜作为我们的文化资本来宣传。我们不能忘记，文明国度评价哈萨克的现实形态、文化和文学、精神境界，是以其特殊的儿女们的层次、公认度来衡量的。所以，必须把阿拜作为新哈萨克斯坦的唯一标志向全世界广泛宣传。这是今天我们年轻一代的神圣义务。

隆重佳节的教育





我们要重振民族精神，同时要塑造富有竞争力的民族，就要认真学习阿拜著作。他对社会前进方向持有的诸多观点，对今天的哈萨克斯坦十分有益。阿拜不只是对他那个时代，也揭示了当今社会面貌。他是确保国家传统不变的基石。





同时，在哈萨克人的厅堂应该摆置冬不拉，这已是我们的共识。我认为，每一户人家都应备有阿拜著作和穆赫塔尔·埃乌佐夫的长篇小说《阿拜之路》。





我们的后代，应当衔接阿拜指引的康庄大道。这也是落实伟大诗人的遗愿。所以，我们应当从阿拜接受方方面面的教育。





乘此阿拜诞辰175周年之际，在世界、在全国和各地将组织举办500余项纪念活动。八月，在谢米市将与联合国教科文组织携手举办«阿拜遗产与世界精神»国际科学实践会议，这是最重要的举措。十月，将在努尔苏丹市举行以«阿拜与重振民族问题»为题的国际会议。在这些会议上，对阿拜形态与遗产进行全面研究，拓展他作品对于二十一世纪新哈萨克斯坦的发展利用途径。





重要计划之一，是把伟大诗人的作品译成十种语言，并付梓出版。举例来说，阿拜作品将译为英文、阿拉伯文、日文、西班牙文、意大利文、中文、德文、俄文、土耳其文、法文。要拍摄关于诗人生平、遗产的几部纪实片和《阿拜》电视剧。





在纪念诗人的这些活动中艺术家们也不能除外。要举办国家和世界级舞台演出和音乐会。今年还要设立关于阿拜作品的竞赛。奖励文学艺术界优秀作品的国家文学艺术奖项，今后要冠以阿拜文学艺术奖来颁发。





为了进一步弘扬阿拜形态和遗产，在国外也要举办活动。驻俄罗斯、法国、英国和其他国家的哈萨克斯坦大使馆，正在计划建立《阿拜中心》。这些文化举措不允许铺张浪费。





生活在东哈萨克斯坦州阿科乔克一带的库南拜·沃斯肯拜后裔的基金将得到充实。

与此同时，为了高度强调阿拜形态，政府应当采取这样一些举措：





谢米一带是哈萨克历史上的神圣地区之一。所以，在民族精神发展中占有特殊地位，应当确立谢米市为历史中心地位。对伟大的阿拜和夏卡里姆、穆赫塔尔·埃乌佐夫出生之地理应予以特别的敬意。借此机会，从城市社会经济角度出发，把旧墓墙翻新改建，突出历史文化元素，以适应新的需要。我嘱托政府采取相关措施解决这一问题。





在欢乐的纪念诞辰年之际，要繁荣阿拜的尊贵故乡著名的吉德拜村。对伟大诗人精神表示崇敬而来的各方人士，要给他们提供便利条件。





与此同时，要对阿拜«吉德拜·布尔勒»国家历史文化和文学纪念馆，即城堡式博物馆，给予特别关注，要把它转变为学术研究中心。





在吉德拜博物馆，要建设一座«阿拜遗产»专立建筑物。





1918年在谢米城由穆赫塔尔·埃乌佐夫和居素甫·阿伊茂托夫奠定基础，1992年以来重新出版的《阿拜》期刊，应当由国家给予支持。





除此，还有其他引领措施也是为了对伟大阿拜精神表示崇敬，宣传他的丰富遗产而举办。此时此刻，我号召全体哈萨克斯坦人民积极参与这一良好开端。

我们非常注重在纪念阿拜诞辰175周年这样大喜日子里，采取各种举措重振我们的社会精神，以一个国家、整体民族奋力发展。





在这大喜日子来临之际，我们的首要目的是，在全体人民的民族导师面前，交上一份令人满意的答卷。阿拜的评判是沉重的，也是值得评判的。





在民族领袖率领和人民支持下，我们征服了高峰。迈入50强国家行列是我们的目标，这一目标已经提前实现。





迈入30强国家行列已计划。这一目标我们也会实现。实现这一目标，阿拜遗产也能为我们助力。现在的问题是，我们是否已经认知阿拜的助力，我们是否已经颖悟？





伟人的庆典是摆在民族面前的伟大任务，我们要努力寻求完成这一任务的途径。每一个公民在这大喜日子来临之际，都要深思我们的国家和我们的国运。阿拜向我们寄托了什么？阿拜向我们要求了什么？阿拜向我们期望了什么？阿拜对我们民族的哪项事业曾经满意？我们从他所满意的事业中学到了什么？阿拜曾经操心过哈萨克的哪些事？他所操心的那些事我们是否远离？我们将其他放在一边，诗人说过的五件优美的事我们是否实现，五个敌人是否正在驱离我们的躯体。围绕这些思考，我们会从中明白许多。





阿拜遗产对我们民族融合，国家发展，是开拓进取 的宝贵财富。





在总体生活的各个领域，我们采用阿拜的智慧，听取箴言，我们的国家会重振起来，实现我们的国家目标。





阿拜的期望，就是人民的期望。在人民的期望和嘱托面前，我们要奋力去实现。阿拜的谆谆教诲，在二十一世纪的新哈萨克斯坦，会引领我们勇攀高峰。

哈萨克斯坦总统

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫