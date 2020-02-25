哈萨克斯坦卫生部希望被隔离者理解特殊时期的隔离措施

哈通社/努尔苏丹/2月25日 – 哈萨克斯坦卫生部通过官方社交媒体账号，向24日乘坐SCAT航空公司客机从东京返回努尔苏丹并被要求接受14天隔离观察的乘客们表示歉意。

“这一系列特殊的医疗隔离措施，是为了应对新型冠状病毒疫情的扩散，旨在保障全体国民身体健康。疫情对整个社会都造成了威胁。需要指出的是，这一措施符合规范，在短期内得到了通过。”卫生部说。

目前，所有自东京归国的乘客，都在指定的医疗设施中接受医护人员的悉心照顾。隔离设施位于努尔苏丹城郊7公里处。

从被隔离者身上取得的样本将被送往阿拉木图市的阿伊肯巴耶夫国立高危传染病研究中心进行检测。

根据此前报道，4名曾乘坐钻石公主号油轮的哈萨克斯坦公民24日搭乘哈萨克斯坦SCAT航空公司客机，从东京返回努尔苏丹。

4人此前在日本已经接受了关于是否感染新型冠状病毒的检测，检测结果显示为阴性。

不过，根据哈萨克斯坦政府针对入境人员的分类隔离要求，这4名公民及航班上的其他乘客均被安置在指定的医疗机构中接受为期14天的隔离观察。

哈萨克斯坦卫生部表示，截至目前哈萨克斯坦未发现任何新冠病毒感染病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】