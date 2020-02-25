哈萨克斯坦外长出席联合国人权和裁军会议 介绍朱桑经验

哈通社/日内瓦/2月25日 –哈萨克斯坦代表团出席了在瑞士举行的联合国人权理事会第43次会议和日内瓦裁军谈判会议。

据外交部消息，由哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德率领的哈萨克斯坦代表团24日出席了在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会第43次会议和日内瓦裁军谈判会议。

包括联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、联合国大会主席蒂贾尼·穆罕默德·班德、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特以及55个国家的领导人和部长级官员出席了当天的会议。

哈萨克斯坦外长在致辞中强调指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫延续了首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫一贯的政策方向，始终将完整保障人权领域的国家和国际标准放在首要位置。部长向与会者们介绍了总统在国情咨文中关于人权保护问题的相关内容，特别是关于建立«倾听人民声音的政府»以及建立国家信任会议的措施。

部长指出，作为国情咨文的落实以及对联合国相关提议的采纳而采取的措施的一部分，哈萨克斯坦通过了关于加入旨在废除死刑、完善游行集会相关法律、强化对针对妇女儿童的暴力行为的法律惩处标准的第二项《任择议定书》的决议。

特列乌别尔德着重介绍了哈萨克斯坦通过«朱桑»和«鲁萨法»人道主义救援行动，从中东冲突地区接回600多名哈萨克斯坦公民（多为滞留在叙利亚和伊拉克的女性和儿童）的过程，并表示愿意同其他国家分享在这一系列行动中所积累的经验。

谈及在联合国可持续发展领域的努力，外长介绍了在阿拉木图开设的旨在实现中亚和阿富汗可持续发展的联合国枢纽，以及目前共有16个联合国分支机构在其中开展工作的情况。

在裁军会议上发言时，特列乌别尔德部长强调了哈萨克斯坦在推动首任总统关于在2045年建成无核化世界的倡议的各项努力。

特列乌别尔德谈到了裁军领域的危机局势，并呼吁各代表团着手开展具体工作，以发展核裁军领域的新协议，停止生产用于核武器的裂变材料，防止在太空中部署大规模武器并保障无核国家的安全。

部长强调了将于4~5月在纽约举行的不扩散核武器条约缔约国2020 年审议大会的重要性，并重申该条约在国际安全体系中的核心作用。

他强调，有必要继续扩大包括中亚地区在内的无核武器合作，并指出这是今后五年的优先事项。

部长还告知与会者，哈萨克斯坦已于8月29日 «国际禁止核试验日»批准了《禁止核武器条约》。

【编译：木合塔尔·木拉提】