卫生部长介绍当前实施的新冠疫情防控措施

哈通社/努尔苏丹/2月26日 – 哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫表示，目前哈萨克斯坦已将爆发新型冠状病毒疫情的国家分为3类进行防控。

«新冠肺炎疫情情况每天都在发生变化，»卫生部长在接受哈巴尔24频道采访时说。

部长举例称，韩国在今早通报全国确诊病例为800人，而晚间的通报中确诊人数已经达到了1000人。

«因此这种情况下我们必须采取有效而合适的应对措施。把所有来自境外的公民予以隔离观察，既没有条件，也绝非必要。所以，我们把各个国家做了分类，开展针对性的防控应对措施。»他说。

根据部长的介绍，疫情爆发最早和最严重的几个国家被分为第一类别，包括中国、意大利、伊朗、韩国和日本。

«来自这些国家的公民，将受到严格的检测，并在必要时予以隔离观察。有不少哈萨克斯坦公民目前仍留在韩国境内，他们可能会尝试回国。上述几个国家目前新冠肺炎疫情扩散的很迅速。因此我们采取了这一决定。»他说。

有10例以上冠状病毒感染病例的国家被列为第二类，来自这些国家的公民将在医护人员的监护下接受为期14天的居家（或指定住所）隔离。

新冠肺炎确诊病例少于10例的国家被列为第三类，来自这些国家的公民，将由当地医生进行为期24天的远程观察。

据卫生部长介绍，自疫情爆发以来，共有3万多来自中华人民共和国的公民接受了相关检测。

«目前尚有300多位公民接受医护电话联系方式的远程观察，其中部分人通过当地政府机构在其住所接受检测。总体上，所有人员情况均在掌握当中。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】