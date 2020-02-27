世卫组织：所有国家都必须为潜在的大流行做好准备

哈通社/努尔苏丹/2月27日 -- 据世界卫生组织消息，2月26日，世界卫生组织总干事谭德塞博士在一周一次的2019冠状病毒病疫情代表团通报会上发表讲话，介绍了过去一周疫情的发展形势以及全球应对的进展。总干事强调这一病毒是可以控制的，但也对一些国家病例的骤然增加深感忧虑。出现病例的国家应竭力防控。所有国家，无论是否有病例，都必须为潜在的大流行做好准备。

阅读讲话全文：





诸位阁下，亲爱的同事和朋友们：





首先，早上好。欢迎参加我们每周一次的2019冠状病毒病代表团通报会。我很高兴能够保持定期举行代表团通报会。





自上周三向大家介绍情势以来，情况发生了很大变化，这说明该流行病仍在快速演变。





截至日内瓦时间今天早上6点，中国已向世卫组织报告了78190例病例，包括2718例死亡。





昨天，除湖北省外，中国仅报告了10例新增病例。

但现在不是自我满足的时候。目前仍应继续保持警惕。





周一，世卫组织—中国联合专家考察组结束了考察并提交了报告。





如你们所知，专家组去了几个省，还去了疫情中心武汉市。





专家组对病毒的传染性、疾病的严重程度和所采取措施的效果得出了一系列结论。





他们发现，疫情在1月23日至2月2日期间达到高峰并稳定下来，之后一直在稳步下降。





他们发现病毒本身未发生明显变异。





专家组还估计，中国采取的措施避免了大量病例。





专家组报告载有大量其他信息，列明了我们仍无答案的问题，并提出了22项建议。





能够给所有国家带来希望、勇气和信心的关键信息是，这一病毒是可以控制的。





事实上，许多国家正是这样做的。有14个通报了病例的国家超过一周没有报告新病例。更重要的是，以下9个国家超过两周没有报告新病例：比利时、柬埔寨、芬兰、印度、尼泊尔、菲律宾、俄罗斯联邦、斯里兰卡和瑞典。

这并不意味着这些国家不会重现病例。但是此前发生的病例已经被控制住了。





在中国以外，目前37个国家有2790例病例，44例死亡。





昨天，中国境外报告的新增病例数首次超过了中国的新增病例数。

意大利、伊朗伊斯兰共和国和大韩民国病例的骤然增加，令人深感忧虑。

目前，巴林、伊拉克、科威特和阿曼出现了与伊朗有关的病例。





阿尔及利亚、奥地利、克罗地亚、德国、西班牙和瑞士目前出现了与意大利有关的病例。





昨天，世卫组织与欧洲疾病预防控制中心组成的一个联合小组抵达罗马，考察已实施的公共卫生措施，并提供技术支持。

世卫组织的一个小组将于本周末前往伊朗提供支持。





随着中国境外病例的增加，媒体和政界人士力推宣布本次疫情为大流行。但在对事实进行认真和清醒的分析之前，我们不应急于宣布这是一个大流行病。





世卫组织已经宣布本次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，这是我们的最高警戒级别。





轻易使用大流行这个词没有任何实际好处，反而有巨大风险，可能会加剧不必要和不合理的恐惧心理和污名化现象，并使系统陷入瘫痪。

它还可能意味着我们无法再控制这一病毒了。而情况并非如此。如果我们正确行事，就能赢得这场战斗。





当然，倘若大流行这个词是对局势的准确描述，我们会毫不犹豫地使用。





我们正在不分昼夜24小时监测疫情的演变，并就此问题与内部和外部专家进行交流。





目前，我们没有看到这种病毒持续密集在社区传播，也没有看到大规模的严重疾病或死亡。





在中国14亿人口中，不到8万病例。在世界其他地区，63亿人口中有2790例。





请不要误解我的意思。我并没有低估形势的严峻性，也没有低估它成为一场大流行病的可能性。它确实有变成大流行病的可能性。





一切皆有可能。





我们认为这种病毒具有大流行潜力。世卫组织正在为每个国家提供相应的防范工具。





在所有出现病例的国家中，首要目标必须是控制住病毒。正如我告诉各位的那样，有9个国家已经两周没有报告病例了。各国都应竭力防控。





与此同时，所有国家，无论是否有病例，都必须为潜在的大流行做好准备。





每个国家都需要做好准备，及早发现病例，隔离患者，追踪接触者，提供高质量的临床医护，防止医院暴发疫情，并防止社区传播。





有三大重点：





首先，所有国家都必须优先保护医务人员。

第二，我们必须促进社区参与，保护最有可能罹患严重疾病的人，特别是老年人和有基础性健康问题的人。





第三，为保护最脆弱的国家，我们必须尽最大努力在有能力的国家中控制住流行。





为了支持各国，世卫组织发布了支持国家做好准备和应对的业务规划指南。

这些指南提供了循序渐进的指导，要求围绕八个领域或支柱采取具体行动：

国家级的协调、规划和监测；



风险沟通和社区参与；



监测、快速反应小组和病例调查；



入境点；



国家实验室；



感染预防和控制；



病例管理；



运作支持和后勤保障。



​

指南还提供了关键绩效指标，并估算了防范和应对100个病例以下的聚集性病例所需的资源。





以上指南详见世卫组织网站，并可点击右上角切换中文查看部分指南中文版。

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

除了操作指南外，我们还发布了许多上述领域的技术指导意见。详见我们的网站（https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019）。





上周六，我在非洲联盟国家卫生部长会议上做了简报。现在有41个国家的实验室有能力使用世卫组织送发的实验室试剂盒检测2019冠状病毒病。我们正在努力向其他非盟国家运送物资。过去只有一个国家能够测试，而现在有41个国家。我们应该确保所有国家都具有这种能力。





我还要高兴地宣布，我们任命了六位2019冠状病毒病特使负责在世界各地提供战略咨询和高级别政治宣传和参与：





埃及前卫生部长马哈·拉巴教授



前联合国秘书长可持续发展目标特别顾问戴维·纳巴罗博士



非洲疾病预防控制中心主任约翰·恩肯加松博士



前泛美卫生组织/世卫组织美洲区域主任米尔塔·罗斯博士



世卫组织前西太平洋区域主任申英秀博士



马里疫苗开发中心主任桑巴·索乌教授。



​

我们还在继续加强与联合国危机管理小组的协调。昨天，传染性危害战略咨询小组召开了会议。今天下午，我们将举行非正式专家组每周一次的例行电话会议，为我们提供咨询。





我要感谢向战略防范和应对计划以及向突发事件应急基金捐款的所有国家和合作伙伴：加拿大、捷克共和国、丹麦、欧洲联盟、法国、德国、爱尔兰、日本、科威特、荷兰、挪威、斯洛伐克、瑞典、联合王国、比尔及梅林达·盖茨基金会、卫健策略组织和«决心挽救生命»项目。





我们还感谢美国政府慷慨承诺支持中国和其他受影响国家抗击和遏制2019冠状病毒病。





我们正在努力尽快将这些资金划拨给我们确定的重点国家。





迄今为止，大部分捐款都是认捐，因此，我们在收到捐款前，利用自己的内部贷款机制加快发放资金。





但我们的资金有限，我们期望尽快收到认捐款。





我们面临的一项最大挑战是，太多受影响的国家仍然没有与世卫组织分享数据。





缺乏分类数据和以表格形式详细列报的数据，世卫组织就无法提供适当的公共卫生指导。





我们正在与部长们直接沟通，情况已有所改善。我们敦促所有国家立即与世卫组织分享有关数据。





诸位阁下，亲爱的同事和朋友们：





我们不仅仅在奋力遏制病毒和拯救生命，我们还在奋力遏制全球大流行可能造成的社会和经济损害。





我们正与世界银行和国际货币基金组织合作，评估这一流行病的潜在经济影响，并制定缓解战略和政策选择。我们一直与这两个组织的负责人保持联系。

我重申，此时此刻，全球应团结一致，需要在政治、技术和资金上团结互助。

这是预防感染和拯救生命的唯一途径。





再次感谢各位加入我们的行列。





【编辑：木合塔尔·木拉提】