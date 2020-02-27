第三届哈乌地区间合作论坛将在突厥斯坦举行

哈通社/突厥斯坦/2月27日 —— 据突厥斯坦州政府消息，第三届哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦地区间合作论坛将于今年秋季在突厥斯坦市举行。

消息称，州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫为首的突厥斯坦州代表团26日出席了在乌兹别克斯坦花拉子模州乌尔根奇市举行的主题为《农工合作社、工业和旅游业地区间商务合作》的第二届哈乌地区间合作论坛。

哈乌两国政府首脑，以及来自两国的300多名国家机关、地区高官和企业界代表出席了本届合作论坛。

合作论坛框架下，突厥斯坦州与乌兹别克斯坦各地区签署了7份合作协议和总价值达5000万美元的3项出口协议。其中包括突厥斯坦与塔什干州政府间合作协议、突厥斯坦与锡尔河州政府间合作协议、突厥斯坦州与塔什干州企业家协会引资合作协议、突厥斯坦市与努拉夫尚市引资合作协议。

论坛框架下，突厥斯坦州与乌兹别克斯坦联合推动旅游业的发展问题，以及在«丝绸之路»旅游路线基础下制定«黄金方块»新的旅游项目问题进行了讨论。因此，突厥斯坦州、塔什干州、撒马尔罕州和布哈拉州之间签署了建立整合所有旅游景点的旅游集群的四方相互合作协议。

论坛结束后，突厥斯坦州各大企业在展览会上展出了特色国产产品和推介了南部地区的旅游发展潜力。

根据合作论坛结果，哈乌双方确定第三届地区间合作论坛将于今年10月初在突厥斯坦市举行。

【编译：小穆】