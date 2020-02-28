哈通社/努尔苏丹/2月28日 —— 据俄罗斯卫星网报道，北约联盟秘书长斯托尔滕贝格28日表示，北约谴责叙利亚局势升级，声援土耳其。

斯托尔滕贝格说：“今天土耳其解释了安全领域的状况，盟国对土耳其军人死亡表示深切哀悼，他们还谴责了叙利亚政权在俄罗斯支持下在伊德利卜省发动袭击。”

他补充说，盟国认为必须停止局势升级。他强调：“我们敦促停止进攻，遵守国际法，支持联合国为寻求和平解决方案所作的努力。”

此前，土边境省份哈塔伊省的省长拉赫米·多安表示，33名土耳其军人在叙利亚政府军对伊德利卜发动的空袭中丧生，30多人受伤。

俄罗斯国防部表示，2月27日，叙利亚军队在伊德利卜地区轰炸了同恐怖分子呆在一起的土耳其军人。与此同时，在土军遭到叙利亚军队轰炸的贝洪地区，俄空天军的飞机并未出动。在获悉土耳其军人的伤亡数据后，俄罗斯采取了全面措施促使叙利亚军队全面停火。俄国防部强调说，根据土耳其方面的信息，在土军遭到袭击的叙利亚贝洪地区，不应出现任何土耳其部队。

此前，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，土耳其未能履行解决叙利亚伊德利卜问题的几项关键义务，其中它未将愿意与政府在政治进程框架内对话的武装反对派与恐怖分子划清界限。

普京总统和埃尔多安总统2018年9月18日举行会谈，期间达成的俄土备忘录提出维持土耳其军队存在的现状，但条件是在2018年10月15日前驱逐伊德利卜冲突降级区内的所有恐怖主义极端组织，采取“有效措施以停止作战行动”；第7条规定俄土在该地区实施联合巡逻。