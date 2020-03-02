茁壮成长中的哈萨克斯坦汽车制造业

哈通社/库斯塔奈/3月2日 – 位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车工业公司，计划在2020年生产5万台国产汽车。

独立后的哈萨克斯坦汽车制造业是从引进拉达尼瓦越野车组装生产线开始的。

在随后的数年当中，萨热阿尔卡汽车工业公司、塞梅汽车制造厂、卡玛兹工程公司、Hyundai Trans Auto、Daewoo Bus Kazakhstan等一系列公司相继组建并逐步茁壮成长。





如今，库斯塔奈州的国产汽车制造企业已经走上了高技术、现代化的全新道路。

在哈萨克斯坦实施完成的第一个五年计划当中，汽车制造业是全国发展最为迅速的行业之一。

目前，位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车工业公司拥有10多个国际知名品牌汽车的生产许可。

据公司经理斯热穆·赛梅巴耶夫介绍，随着我国民众对国产汽车的需求日益增长，以及海外市场订单的增加，哈萨克斯坦国产汽车的生产规模正在不断提升。

2019年该公司共生产各类汽车2.6万余辆，而2020年预计可将产量提高至5万辆。

与最初仅能组装进口原件时期相比，随着技术的成熟和人才培养体系的逐步完备，如今企业生产的车辆中，各类原件的国产化率也在不断提高当中。

赛梅巴耶夫表示，随着国家出台了国产车贷款优惠政策，购买国产汽车的客户数量不断增加。

合适的价位，优惠的贷款政策，以及车辆本身的优质质量使哈萨克斯坦国产车辆在国内市场上受到了良好的评价和反馈。

而随着产量的不断提升，国产车的生产成本和市场价位也将随之更加亲民。

萨热阿尔卡汽车工业公司生产的哈萨克斯坦国产汽车，除满足国内车市的需求外，还向阿塞拜疆、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国出口。

【编译：木合塔尔·木拉提】