印尼首次确诊两例新冠肺炎病例

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据中新网消息，印尼总统佐科2日上午在雅加达总统府向媒体证实，有2名印尼公民在新冠肺炎病毒检测中呈阳性，这是该国国内首次发现的新冠肺炎确诊病例。

佐科通报称，两名病患为一对年龄分别为64岁和31岁的母女，二人曾与一名已被确诊为新冠肺炎病例的日本公民接触。

据印尼媒体报道，该名日本公民曾于上月初到访印尼并于2月27日在马来西亚被确诊为新冠肺炎病例。

佐科称，印尼政府得知该日本公民确诊信息时，即成立工作组对其在印尼密切接触者展开追踪。今早佐科接到印尼卫生部长特拉万报告，上述两名密切接触者的新冠肺炎病毒检测结果呈阳性。

据特拉万通报，该两名病患为印尼西爪哇省德博县(Depok)居民，目前正在雅加达一家传染病医院接受治疗，目前“两人状况均良好，没有严重呼吸困难症状”。

佐科表示，印尼政府已为应对新冠肺炎疫情做好充分准备，“已经在100多家医院准备了具备良好隔离标准的隔离病房，也准备好了符合国际标准的医疗设备”。

此前，虽有1名印尼籍劳工在新加坡、9名印尼籍船员在“钻石公主”号邮轮上被确诊为新冠肺炎病例，但印尼国内尚未发现确诊病例。

3月1日晚，印尼政府用专机从日本撤回“钻石公主”号上担任船员的69名通过健康检查的印尼公民，他们将在雅加达附近无人居住小岛上进行为期4周的隔离。