气象组织预测今年全球将现异常高温

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织今天表示，今年发生厄尔尼诺现象的概率较低，但由于人为活动所引起的气候变化，全球多地仍将经历异常高温。

气象组织预计，2020年三四月间出现厄尔尼诺和拉尼娜现象的概率分别为35%和5%，而六到八月间出现上述现象的概率均为20-25%。

厄尔尼诺是一种自然发生的现象，主要指太平洋东部和中部热带海洋的海水温度异常变暖，使世界气候模式发生变化，造成部分地区干旱，部分地区降雨量过多。

世界气象组织最新的预测工具“全球季节性气候更新”显示，2020年三到五月间，全球地面气温可能高于正常值，尤其是在热带地区。

气象组织秘书长塔拉斯表示，“由于全球变暖、空气和海平面温度升高，海洋变暖，即便没有发生厄尔尼诺的月份都会比往常更热。全球温室气体所蕴含的能量中，有超过90%都会排入海洋，因而海洋热量正处在创纪录的高位。”

塔拉斯表示，强烈的厄尔尼诺现象加上人类活动所引起的全球变暖，使得2016年成为了有记录以来最热的一年。“2019 年虽然厄尔尼诺现象并不强烈，但仍是有记录以来温度第二高的一年。我们又刚刚经历了有记录以来最热的一月，可以说，人类活动对气候的影响，已经与厄尔尼诺这样的自然现象一样强烈。”

气象组织表示，今年，太平洋中部、印度洋西南部，以及非洲沿赤道地区可能经历超常降雨，而南美洲北部、中美洲和加勒比地区，以及非洲南部的降雨则较为稀少。东南亚、大洋洲和西澳大利亚的天气预计将比去年11月到今年1月期间更为干旱。