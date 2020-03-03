参议院审议关于批准万国邮政联盟宪章第九号附加议定书的法案

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 参议院（议会上院）经济政策、创新发展和创业委员会扩大会议3日对关于批准万国邮政联盟宪章第九号附加议定书的法案进行了审议。

该法案旨在万国邮联框架下履行哈萨克斯坦关于国际邮件交换和国际邮件过境的承诺，为国民提供便捷和有效地邮政服务。

哈萨克斯坦共和国从1992年起成为万国邮政联盟的正式成员，并批准了联盟宪章。

万国邮政联盟成立于1874年，目前拥有192个成员国，是联合国承认的国际组织。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部副部长达仁·图雅科夫在会上表示，万国邮联确保了一个真正涵盖最新产品和服务的全球性网络，通过这样的网络，该组织发挥着咨询、中介和联络的作用，并在需要的时候提供技术援助。它为国际邮件交流制定规则并且提出建议，以刺激邮件、包裹和金融服务的增长并提升服务质量。

万国邮政联盟宪章第九号附加议定书于2016年10月6日在伊斯坦布尔举行的第26届联盟大会期间议定完成，并由哈萨克斯坦官方代表签署。

委员会成员对法案内容表示支持，并一致同意提交参议院全体会议讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】