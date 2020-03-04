议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃会见吉尔吉斯坦驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/3月4日--据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃3日会见吉尔吉斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使吉恩别科·库鲁巴耶夫。

库鲁巴耶夫表示，如今，吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦正在进行政治和经济对话。去年，哈萨克斯坦总统对吉尔吉斯坦进行国事访问，与吉尔吉斯坦总统进行了一系列协议。达成的协议为两国关系的发展注入了新动力。

同时，吉尔吉斯坦大使谈到首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对吉尔吉斯坦政治局势的稳定和调整做出的贡献。

此外，他还提出建立物流中心，以刺激进出口业务。

参议院（议会上院）议长对该建议表示支持。她指出，哈-吉边境需要物流中心，物流中心的建立将有助于加强两国间的经济贸易合作。

同时，纳扎尔巴耶娃表示，需要重审两国间的海关领域法案。

此外，议长还谈到有效利用水资源问题。

«水是我们共同的问题。播种季节临近，我们的农业生产者将面临农业灌溉用水不足困扰。 这将降低农民的生产力。 这是一个非常敏感的话题，双方需要达成共识，这一点很重要。令我们担心的是，目前所有县区都在遭受水资源短缺困扰，更遗憾的是，该问题多年来一直未能得到解决。»纳扎尔巴耶娃说。

根据会谈结果，议长向议会间工作组下达工作指示，要求制定解决水平衡问题的通用方法。

【编译：阿依波塔】