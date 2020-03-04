国际制冷科学院第十届研讨会在努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/3月4日 -- 国际制冷科学院（International Academy of Refrigeration, IAR）第十届科学研讨会4日在首都努尔苏丹举行。

此次研讨会的主题为《哈萨克斯坦共和国工业制冷和空调领域的能源和经济效率的提高及环保技术的发展》。

来自教育、科学、商业和其他多个领域的专业人士齐聚一堂，就行业重点议题进行了讨论。

IAR哈萨克斯坦代表处主席亚历山大·乔伊表示，IAR 2010年在哈萨克斯坦成立了办事处，并首次于2011年开始举办研讨会。

首次会议在阿拉木图市的麦迪奥举行。

他表示，研讨会的参与人数正逐年增加，影响力也在不断提升。

«我们的研讨会旨在促进哈萨克斯坦企业界人士之间的相互交流与合作，通过这一交流平台，实现企业专业能力的增长。»他说。

此次研讨会由IAR与哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部，哈萨克斯坦制冷工业协会，哈萨克斯坦食品工业联盟以及QazExpoCongress公司共同举办。

国际制冷科学院成立于1995年，是一个非政府性组织。它联合世界制冷行业一流的科学家、学者、工程师和企业家，旨在解决制冷与低温工程、空调、食品加工与储存、低温医学等方面的基础和应用问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】