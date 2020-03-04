总统主持召开“数字哈萨克斯坦”国家规划落实情况工作会议

哈通社/努尔苏丹/3月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在总统府主持召开了关于落实“数字哈萨克斯坦”国家规划工作会议。

会议期间，总统听取了国家信息技术股份公司在教科、医疗卫生、劳动和社会保障领域落实的“政府智能数据（Smart Data Ukimet）”项目工作成果汇报。此外，总统还了解了“数字桥”和统一互联网资源平台工作情况。

总统指出，数字化进程不可以仅限于部分领域，要确保对经济、工业和社会发展带来重大变化。因此，政府和相关部门应联合建立有效的监管机制。

托卡耶夫表示，数字发展、创新和航空航天工业部应成为现代科技技术发展的主要驱动力。因此，政府要与所有相关部门联合开展合作，积极推动这一领域的发展。

此外，总统向政府要求尽快制定工业化4.0规划框架下项目的调节和促进措施。他同时还指示，继续推动公共服务数字化进程，确保相关文件过渡至电子版。

会议还就各地方数字化进程和现代科技技术领域的国际合作问题进行了讨论。

数字发展、创新和航空航天工业部长朱马哈利耶夫、第一副总理兼财政部长斯玛伊洛夫、劳动和社会保障部第一副部长努热穆别托夫、阿拉木图市市长萨金塔耶夫出席了会议。

【编译：小穆】