哈萨克斯坦总统新闻秘书阐述托卡耶夫与杨洁篪会面细节

哈通社/努尔苏丹/3月5日 – 哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里4日接受哈通社采访时，介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤的相关细节。

根据此前的报道，此次会晤是在3月3日于首都努尔苏丹举行的。

别热克·瓦里表示，会谈中，托卡耶夫总统强调了哈萨克斯坦对同中国发展全面合作关系的高度重视。在将近三分之一的世纪的时间里，哈中之间建立了基于相互信任和相互尊重各自国家利益的双边和多边合作关系。

托卡耶夫总统还指出，杨洁篪的此次访问，对哈中两国之间的双边合作发展前景具有重要的意义。

“我们两国之间的关系堪称典范。哈萨克斯坦与中国在经济、政治领域建立了紧密的联系。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统高度评价了他在去年9月对中国进行的首次国事访问后相关工作的落实情况。在那一次访问中，托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行了重要的会谈，并签署了关于长期全面战略伙伴关系的联合声明。这一历史性的步伐，证明和哈萨克斯坦与中国之间的政治对话提升到了一个全新的阶段。目前，两国政府正在积极努力的落实已经达成的协议。

杨洁篪在会晤期间，向托卡耶夫总统转达了中国国家主席习近平的口信。其中，对将保障2019年双方达成的所有协议的全面落实做出了承诺。

习近平的口信中还对两国共同抗击新冠肺炎（COVID-19）疫情予以了高度的重视。中国国家主席感谢哈萨克斯坦在此次疫情期间提供的帮助，强调称“这体现了哈萨克斯坦与中国之间历久弥新的传统友谊”。

托卡耶夫感谢习近平为加强两国关系而付出的贡献，并高度评价了中国领导人在防控新冠肺炎疫情方面的努力。

托卡耶夫总统说：“在这困难的时期，哈萨克斯坦将对中国领导层的实际和果断行动提供全面支持。正如习近平书记所说，这是中国人民近些年经历的最困难的时期。我认为，我们将共同应对不同时期遇到的这种困难。我们将在两国之间的战略合作伙伴关系发展道路上继续前进。”

托卡耶夫总统重申了两国之间紧密的合作，以及哈萨克斯坦大型企业同中国的相关业务情况，并祝愿中国境内的疫情早日平息，使经济情况恢复稳定，“回到发展经济、政治和人道主义关系的最前沿”。

会谈期间，双方就工业化、经贸、金融、农业、新技术、创新产业基础设施建设以及数字化经济发展等领域的深入合作问题交换了意见。

双方还就在两国在亚信和上合框架下对跨境水资源的利用和保护相关问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统强调指出，两国有关部门正就这一方向的工作开展紧密的合作。

“此外，哈萨克斯坦总统还关注了正在中国监狱中服刑的哈萨克斯坦公民阿克扎尔肯·图尔勒拜的命运。”哈萨克斯坦总统新闻秘书说。

【编译：木合塔尔·木拉提】