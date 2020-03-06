托卡耶夫总统会见俄安全会议副主席梅德韦杰夫

哈通社/努尔苏丹/3月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府会见俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫。

会谈中，双方就两国全面战略合作伙伴关系现状和前景问题进行了讨论，并注重关注了保障国际和区域安全问题。

托卡耶夫总统祝贺梅德韦杰夫就任俄罗斯安全会议副主席职务。

“相信您在国家事务中的丰富经验将加强俄罗斯的国家地位，尤其是当前新的发展阶段提供巨大贡献。宪法改革具有重要的地位。我们目前正在详细研究着这一问题。当然，作为盟国和战略合作伙伴，哈萨克斯坦对此有着浓厚的兴趣。”总统说。

梅德韦杰夫表示，就任新的职位后访问哈萨克斯坦有着象征性的意义。

“我从此次访问看到了两国之间的友谊和联盟象征。我近些年在国家事务中的首次访问都在哈萨克斯坦进行。我认为，这为我们相互理解，以及进一步加强战略合作和联盟关系创造机会。”他说。

会谈中，梅德韦杰夫向总统转达了俄罗斯总统普京的热情问候。此外，他同时还指出，俄哈两国合作关系正处于重要的发展阶段。

“作为友好合作伙伴，您也关注到了俄罗斯正在落实的宪法改革，我们也密切关注着哈萨克斯坦的进程。我们不仅对各自发展提供帮助，应在发展道路上的部分阶段相互学习。”他说。

最后，双方还就共同关系的区域和国际热点问题，其中在新冠肺炎疫情应对措施问题深入交换了意见。

【编译：小穆】