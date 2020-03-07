能源部长出席在维也纳举行的欧佩克+会议

哈通社/维也纳/3月7日 – 由能源部部长努尔兰·诺海耶夫率领的哈萨克斯坦代表团出席了日前在奥地利维也纳举行的石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会第18次会议。

根据能源部发布的消息，此次会议对旨在稳定国际原油市场的相关建议进行了审议。

此外，哈萨克斯坦代表团还出席了在维也纳举行的第8届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议。

部长级会议对旨在稳定国际原油市场的联合行动方案进行了讨论。

根据会议结果，与会各方就继续开展基于互惠互利的伙伴关系的相互磋商达成了一致。

会议框架下，能源部部长诺海耶夫同国际原子能机构总干事格罗西举行了挥舞。双方就哈萨克斯坦与国际原子能机构之间合作的重点问题进行了讨论，其中包括国际原子能机构对哈萨克斯坦境内的低浓缩铀银行的使用问题等。

根据之前欧佩克+会议达成的协议，欧佩克成员国和非欧佩克产油国同意在2020年1月到3月将减产扩大至170万桶/日，欧佩克将承担其中的120万桶/日。按照这份2018年12月开始实施的减产协议，哈萨克斯坦的石油生产限额为184.3万桶/日。

值得一提的是，在该协议（2019年1月至2020年1月）13个月的执行过程中，哈萨克斯坦完整的履行了自己的承诺。

【编译：木合塔尔·木拉提】