女性力量：那些凭借自身力量创业的女性们

哈通社/努尔苏丹/3月7日 – 哈萨克人有句俗语说得好：“女人用一只手摇动摇篮，用另一只手撑起世界”。

这句话的深意在于，女性拥有足够的能力，能够参与任何实务，并在其中取得令世人瞩目的巨大成就。

而如今在各行各业当中，那些用实力证明了自身的能力，取得了显著的成功并不同程度的引领这行业发展的女性，更是这句话最真实、最有力的明证。

近些年来，在哈萨克斯坦的农业和其他各种领域中，女性从业者的身影早已非常常见。

借助国家的行业扶持政策，许许多多的女性企业家涉足这些行业，并获得了成功。

例如，作为国家扶持政策机制的一部分，农业财政扶持基金在最近的5年内，为总计5.5万名企业家提供了贷款支持，其中1.9万人为女性。

为了证明我们所言非虚，接下来我们将展示几个其中的实例。

从制衣达人到连锁店创始人

居住在克孜勒奥尔达市的嘉德拉·库勒米尔扎耶娃从事制衣业务。在幼儿园、专科学校和其他一些地方培养了不少学生的她，有一天作出了创办自己的制衣工作室的决定。自幼喜爱这一行业的嘉德拉，其母亲与祖母也同样是远近文明的缝纫高手。可以说，她出生在一个缝纫师的世家之中。

2013年，嘉德拉的制衣工作室在一家商店的一个角落里开张了。在2017年，借助从农业财政扶持基金获得的贷款，她壮大了自己的业务，并开办了第二家分店。

随着业务和知名度的不断扩展，嘉德拉的订单数量越来越多，如今，她的第三家分店也建立了起来。目前，她麾下的员工数量也超过了10人。

“从小我就喜欢缝制衣裙。我的母亲，以及祖母也都是这一领域的顶尖好手。我觉得，这是一项传承在我血液中事业。创业并不容易，但由于是自己喜爱的行业，困难总是能够被克服的。最重要的是持之以恒的信念和诚实守信的原则。 ” 这位养育了3个子女的母亲、企业家说。

古丽纳尔·拉赫姆詹诺娃：我从小就与马儿有缘

农业财政扶持基金一直在为女性创业者提供小额贷款。尤其是在农村地区，从事农业、畜牧业事业的女性企业家，更是这一政策大力支持的对象。





居住在卡拉干达州阿卡德尔的企业家古丽纳尔·拉赫姆詹诺娃，一直以来都将养马作为自己的职业。驾驭马匹，这是一向即便是强有力的男性都难以轻松胜任的工作。而这同样也是古丽纳尔的家族产业，她的父亲曾是远近闻名的马场场主。自幼在马群中成长，在马背上长大的古丽纳尔，将这个行业视为自己一生的事业。

今年，为了培育新的马群，她通过农业财政扶持基金，获得了一笔330万坚戈的小额贷款。

“我从小就与马儿有缘，马是四畜之首嘛，我父亲曾是马场的场主，从小我就是喝着马奶，骑着马儿长大的。我大学学习的专业是经济学，还辅修了金融和法学的学位。我将我未来的发展，与农村的发展联系在一起。相比农村，城市生活并不符合我的性格。在城里待一天，我就会急着想要回到乡村里。通过从农业财政扶持基金获得的贷款，我购买了新的马匹。目前属于我自己的马群有10多匹，计划未来用于生产新鲜马奶。其他计划也很多，我将慢慢的付诸实施。 ” 她说。

据农业财政扶持基金透露，2019年该基金向女性企业家提供的扶持资金超过了215亿坚戈。

基金总干事杜曼·沃斯帕诺夫指出，女性企业家最大的一个特点，就是从来不会出现逾期还贷的情况，并且对相关的责任高度重视和负责。

“我们愿意随时为有创业意向和计划的女性企业家提供各种支持。 ” 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】