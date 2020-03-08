经合组织预计：今年全球经济增速将急剧放缓

哈通社/努尔苏丹/3月8日 -- 外媒称，经济合作与发展组织最新的经济预测表明了新冠肺炎疫情给全球经济发展带来的危险。该组织3月2日发布的经济预测描述了新冠肺炎疫情时期全球经济增长的两种情况。

据德国《商报》网站3月2日报道，在第一种情况下，中国的疫情在本季度出现拐点，而欧洲和北美能够把疫情控制在感染少量人员的范围内。在这种有利的情况下，今年全球经济将增长2.4%。

报道称，第二种情况是，欧洲和北美暴发类似中国的疫情。经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩预计，在这种情况下，全球经济增速将较先前的估计减半，仅为1.5%。日本和整个欧元区（包括德国）都将不可避免地出现经济衰退。

另据路透社3月2日报道，经合组织2日警告称，新冠肺炎疫情正令世界经济陷入自全球金融危机以来最严重的低迷状态，它敦促各经济体政府和央行采取应对措施，以避免出现更严重的衰退。

报道称，经合组织在最新的经济展望中说，今年全球经济增速预计仅为2.4%，为2009年以来的最低水平，低于去年11月预测的2.9%。

这家总部设在巴黎的组织预测，假设疫情于今年一季度在中国见顶，且其他国家的疫情温和可控，那么全球经济增长可能会在2021年恢复至3.3%。

然而，该组织警告称，如果新冠病毒在亚洲、欧洲和北美蔓延，今年全球经济增速可能会降至1.5%。

报道称，在病例数量正迅速增加的欧元区，今年经济增速预计为0.8%，低于去年11月估计的1.1%，正努力遏制病例激增的意大利今年将出现零增长。预计欧元区经济增速将在2021年升至1.2%。

经合组织认为，新冠病毒对美国经济的影响有限，并将今年美国经济增速预测值由去年11月估计的2.0%降至1.9%。该组织预测，美国经济2021年的增速将提高到2.1%。